Туристів у Туреччині попередили про смертельно отруйну рослину, з якою вони люблять фотографуватися в готелях

“Ніколи не робіть це в Туреччині!” – Закликала мандрівниця, маючи на увазі контактну фотосесію зі смертельно отруйним олеандром. Подробиці про те, як серед фотогенічних кольорів розпізнати чудові та небезпечні, вона розповіла у своєму блозі.

Практично кожен турист, але частіше, звичайно, туристки, привозять із собою з подорожі фотографії з гарними квітами та чагарниками. Серед них нерідко зустрічається чагарник, що привертає увагу рожевими квітами. Однак у Туреччині поширені дві схожі між собою рослини. Обидва вічнозелені чагарники – бугенвіллія (нешкідливий) та олеандр (отруйний).

«По-турецьки – oleander або «ağu ağacı» (тобто отруйне дерево). Дуже підступна квітка! Туристи, які майже не розуміються на рослинах, часто плутають олеандр з бугенвіллією і роблять фотографії на його тлі. Олеандр – отруйний чагарник. У ньому все небезпечно: квіти, листя, деревина. Олеандр чудово пахне, проте його аромат провокує головний біль та нудоту. А в листі міститься ще більш небезпечна отрута (якщо тварина з’їсть хоча б одну пелюсток, вона загине). Словом, краще взагалі не наближатися до олеандру», – застерегла туристів мандрівниця.

Олеандр легко розпізнати за жорстким, темно-зеленим і вузьким листям. Але з ніжною на вигляд і небезпечною всередині рослиною влада не поспішає боротися. Справа в тому, що сучасна медицина навчилася отримувати з нього користь: сік олеандру в малих дозах та потрібних комбінаціях використовують у фармацевтиці. Отрута чагарнику – основа препаратів, які уповільнюють роботу серця, що необхідно при лікуванні вад серцево-судинної системи. Це цінна рослина, яку не можна винищувати.

Мандрівниця розповіла про легенду, пов’язану із застосуванням цього запашного і одночасно отруйного чагарника: «Багато років тому турки використовували квіти олеандра як попередження чоловікові, що загуляв. Запідозривши чоловіка в зраді, жінка подавала на обід страву і поруч неодмінно залишала отруйну рослину. Так вона натякала, що чоловікові варто розсудливим. Інакше наступного разу олеандр опиниться у тарілці».