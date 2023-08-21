Турецькі готелі на першій лінії назвали огидними та запропонували їх знести

До радикальних змін у туризмі у Туреччині закликають місцеві експерти. Готелі на першій лінії, які «віджимають» пляжі та узбережжя у суспільства, назвали огидними та запропонували всіх їх поступово знести та перебудувати. З такою радикальною заявою виступив у турецькій пресі професор Ільбер Ортайли.

«Політика, яка останнім часом проводилася в цій галузі в Туреччині, суперечить розумінню стійкого туризму. Такий туризм не може бути виходом та порятунком для Туреччини. Якщо у майбутньому Туреччина свідомо віднесеться до туризму, ці будівлі будуть знесені», – заявив професор. За його словами, політику «випадкової забудови», що знищує ліси та узбережжя, має бути припинено.

«Туристична політика останнього періоду перетворилася на «замкові туристичні об’єкти. Незрозуміло навіщо, як у чаді, зводяться величезні готелі, які нема ким заповнювати. А там, де вони заповнені, інші проблеми – зростання захворювань через проблеми з водою, які знову ж таки пов’язані з різким зростанням літнього населення в містах Егейського узбережжя та Середземномор’я», – заявив він.

Також він заявив, що «Туреччина сильно відстає навіть від Іспанії генерала Франка з погляду соціального розуміння та правозастосування», – упевнений турецький професор. Так як в Іспанії саме в той період пляжі залишалися відкритими для всіх – готелі змушені були зводити будинки далеко від пляжної смуги і виставляти на пляжі свої шезлонги, не перекриваючи доступ іншим туристам.

«Природа та узбережжя Іспанії дуже виграли від цього. Наші готелі – це суцільні паркани, що закривають узбережжя – як у моделі Белека, Анталії та інших курортів. У майбутньому, якщо Туреччина не діятиме так несвідомо, як сьогодні, ці будівлі будуть знесені», – запевнив експерт.

Він підкреслив, що це відштовхне частину туристів, але є надія, що туристи «звернуться до гарної природи та історичних пам’яток регіону». Крім того, він підкреслив, що країна з населенням у 80 мільйонів людей не може ставити на туризм як на основну галузь «народного господарства».

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