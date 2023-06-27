Турецька ліра впала до рекордно низького рівня – відпочинок у Туреччині стає ще привабливішим

Турецька ліра впала до рекордно низького рівня і, за прогнозами економістів, падатиме далі. Цим можуть скористатися жителі Балтії – відпочинок у Туреччині коштуватиме зараз набагато дешевше, пише литовське Delfi.

Якщо у 2019 році за 1 євро можна було здобути 6 турецьких лір, то вчора за 1 євро давали вже 25,89 ліри. За словами литовського економіста Олександра Ізгородіна, падіння ліри пов’язане з двома обставинами.

„По-перше, західні центральні банки підвищують відсоткові ставки, тому вони витягують частину капіталу з ринків, що розвиваються. Це дуже впливає на курси валют», — сказав Ізгородін.

“Турецька ліра не є винятком, її падіння пов’язане з тим, що дуже велика кількість капіталу перетекла з ринків, що розвиваються, на ринок США через зростання відсоткових ставок і прибутковості державних облігацій. Це буде продовжуватися і найближчим часом, оскільки уряд США нещодавно затвердив підвищення стелі держборгу, а це означає, що країна агресивно випускатиме нові облігації, і капітал продовжить надходити на ринок США», – пояснив Ізгородін.

Ще одна причина — нещодавно переобраний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. „Ліра почала падати на рік виборів, оскільки була велика невизначеність щодо переможця у першому турі. Але тепер ліра падає, бо Ердоган переміг. Його перемога означає, що він знову проводитиме неконвенційну грошово-кредитну політику, яка передбачає, що центральний банк Туреччини не може підвищувати ключових процентних ставок. Ердоган також багато втручатиметься в роботу ЦП“, — зазначив Ізгородін.

Литовський економіст вважає, що ліра продовжить падати і незабаром 1 євро коштуватиме близько 30 лір. „Це дуже добре для мешканців країн Балтії. Знецінювання ліри означає, що відпочинок у Туреччині стає дешевшим і дешевшим, ціни на готелі, місцеві товари та послуги стануть дешевшими, а ми зможемо купувати більше», — сказав він, додавши, що найвигідніше розплачуватиметься за товари в лірах при здійсненні покупок.

Станом на ранок 27 червня 2023 одна турецька ліра дорівнює 0,035 євро.