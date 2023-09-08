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Туреччина зіткнулася з різким зменшенням доходу від туризму і готова стримати свої апетити

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина зіткнулася з різким зменшенням доходу від туризму і готова стримати свої апетити.

Міністерство туризму та культури Туреччини вирішило значно скоригувати свої прогнози щодо прибутковості у сфері туріндустрії. Влада країни визнала, що їх очікування на найближчі роки щодо поповнення бюджету коштом іноземних гостей навряд чи виправдаються.

Глава відомства Мехмет Нурі Ерсой повідомив, що за перші 6 місяців дохід від туризму в Туреччині становив 21,7 млрд доларів. Але, незважаючи на зростання турпотоку щодо аналогічних періодів минулих років, показники все одно не корелюють із прогнозами.

На результати вплинула сукупність чинників. Наприклад, деякі мандрівники перед початком сезону відмовилися від броней у готелях та обрали інші напрямки через масштабний землетрус у країні. Крім того, цього разу підвела погода. До середини липня температура повітря і моря була нижчою за норму, що стало негативним фактором для багатьох туристів.

У результаті міністерство переглянуло прогноз щодо доходів від туризму на наступні роки. Так, на 2024-й він знизився з 68 до 59 млрд доларів, на 2025-й – з 77 до 65, на 2026-й – з 85 до 71. При цьому міністр не озвучив жодних планів щодо нарощування турпотоку. Поки що у туристичному відомстві негативну тенденцію визнають як даність.

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