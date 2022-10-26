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Туреччина зачиняє двері для малозабезпечених росіян

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина зачиняє двері для малозабезпечених росіян

Туреччина зачинить свої двері для малозабезпечених росіян — так оцінили прогноз із російських туристичних ЗМІ їхні турецькі колеги. Йдеться про прогноз АТОР про подорожчання у Туреччині на 20-50% залежно від готелю.

«Росіяни, які раніше купували дешеві путівки, не зможуть знову скористатися цією можливістю. До Туреччини поїдуть заможні туристи, які спокійно платять за тижневий відпочинок із середньою вартістю відпустки 5 тисяч долларів, а малозабезпеченому середньому класу шлях до Туреччини поступово закривається», – заявляють у турецьких ЗМІ.

Також, за їхніми словами, зростає конкуренція. Оскільки енергетична криза не закінчиться, а вартість авіаквитків продовжуватиме зростати, Туреччина ставитиме на європейців, для яких ціни залишаться відносно доступними, — впевнені експерти. У той час як для росіян ситуація лише посилюватиметься — через проблеми з транспортом, дорогі квитки та подорожчання турів.

Нагадаємо, що АТОР основний акцент у своєму прогнозі зробив на доступність перевезення. «Якщо до літа 2023 року ситуація з обсягами авіаперевезення до Туреччини покращає, то чергове підвищення цін турецькими готельєрами пройде майже непоміченим. Ціни залишаться приблизно на рівні цього року, ті туристи, які вже їздили до Туреччини за нинішніми цінами, продовжать це робити, особливо за умов дефіциту закордону», – йдеться у прогнозі. Але якщо станеться так, що ціни на готелі зростуть, а ситуація з авіасполученням погіршиться — тут росіяни «проголосують гаманцем» і можуть «пропустити сезон».

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