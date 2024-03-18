Туреччина може зіткнутися з нестачею готелів для туристів

Як повідомляє видання Cumhuriyet, для туристів у Туреччині незабаром може не вистачити готелів. Причому справа не в турпотоці, що зростає, а в можливому масовому закритті готелів.

Раніше в Мінтуризму Туреччини розповіли про те, що прибуток турсфери постійно зростає, і за підсумками цього року країна розраховує прийняти 60 млн туристів. Владі заперечує місцевий турбізнес, наводячи цифри боргів готелів перед банками: за останні два роки цей показник зріс з 8.5 до 10 млрд доларів.

«У 70% готелів договори лояльності із банками. І термін дії цих договорів закінчився або добігає кінця. Якщо від туризму було отримано великий прибуток, то чому борг збільшився? 70–75% готелів закладено. Банки кажуть власникам, щоб вони продали свої готелі та заплатили борги», — пише видання.

В результаті, на думку експертів, на сферу гостинності Туреччини можуть чекати важкі наслідки: готельний бізнес знаходиться на порозі кризи.