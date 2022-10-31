Ціна вже зросла вдвічі: турецькі готелі злякалися нових правил та вимагають їх змінити

Вартість номера в турецьких готелях вже зросла вдвічі до «доковідного» рівня. Таку статистику навела Мюберра Ересін, президент Турецької асоціації готельєрів (TÜROB), створеної власниками готелів у Стамбулі. Примітно, що статистику турецький експерт наводила у своєму виступі щодо планів уряду запровадити у Туреччині туристичний податок із січня 2023 року. Готельєри підкреслюють, що ні туристи, ні бізнес ще не оговталися до кінця від кризи і цей захід може відлякати мандрівників від Туреччини.

«Добова вартість номера у Туреччині у вересні 2022 року в середньому становила 142,2 євро. У 2019 році цей показник становив 83,33 євро. Виторг на номер від загальної кількості номерів у вересні 2022 року склав 110,6 євро. 2019 року цей показник становив 61,9 євро», – розповіла турецький експерт. Тобто, ціна зросла практично вдвічі.

При цьому Ересін підкреслила, що турецькому готельному бізнесу «потрібно трохи більше часу, щоб повністю усунути негативні наслідки майже дворічної перерви через пандемію». Так вона обґрунтувала необхідність відстрочення запровадження нових правил щодо податку з туриста.

Нагадаємо, що його планується запровадити вже наступного сезону — і платитимуть його всі засоби розміщення без винятку — від люксових готелів до кемпінгів. Готельєри, очікувано, заперечують. Насамперед – «нефіксованою ставкою» даного податку. З туристів планується стягувати не конкретну суму, але 2% вартості номера.

Готельєри закликають владу до відстрочення нового закону. Прохання про переміщення його запровадження хоча б на рік — до 01.01.2024 вже передано відповідним міністерствам.