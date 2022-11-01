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Премію Conde Nast Traveler 2022 отримали шість готелів Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Премію Conde Nast Traveler 2022 отримали шість готелів Туреччини

Експерти видання Conde Nast Traveler підбили підсумки своєї щорічної премії та визначили призерів серед найкращих представників тургалузі у 2022 році.

У категорії «Готелі» три турецькі готелі увійшли до списку з 26-ти найкращих курортних готелів Європи: Maxx Royal Kemer Resort 5* (Кемер) посів 15-е місце, D-Maris Bay 5* (Датча) — 20-е та Mandarin Oriental Bodrum 5* (Бодрум) – 21-е місце.

При цьому до загального рейтингу — ТОП-50 найкращих готелів світу 2022 року — увійшли три готелі Стамбула. На четвертому місці знаходиться Raffles Istanbul 5*, 37-й рядок займає Six Senses Kocataş Mansions 5*, а 50-е місце належить Shangri-La Bosphorus 5*.

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