Премію Conde Nast Traveler 2022 отримали шість готелів Туреччини

Експерти видання Conde Nast Traveler підбили підсумки своєї щорічної премії та визначили призерів серед найкращих представників тургалузі у 2022 році.

У категорії «Готелі» три турецькі готелі увійшли до списку з 26-ти найкращих курортних готелів Європи: Maxx Royal Kemer Resort 5* (Кемер) посів 15-е місце, D-Maris Bay 5* (Датча) — 20-е та Mandarin Oriental Bodrum 5* (Бодрум) – 21-е місце.

При цьому до загального рейтингу — ТОП-50 найкращих готелів світу 2022 року — увійшли три готелі Стамбула. На четвертому місці знаходиться Raffles Istanbul 5*, 37-й рядок займає Six Senses Kocataş Mansions 5*, а 50-е місце належить Shangri-La Bosphorus 5*.