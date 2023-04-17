Понад 10 сімей отруїлися в розкішному готелі в Анталії

Інцидент масового отруєння стався у розкішному готелі в Анталії. За інформацією The Mirror, постраждали понад два десятки людей.

У ЗМІ пишуть, що понад 10 сімей стали жертвами харчового отруєння у п’ятизірковому курорті в Кемері.

“Один із постояльців знаходиться в лікарні. Загальна кількість туристів, що отруїлися, налічує близько 25 осіб. Більшість з них — громадяни Великобританії”, – пише таблоїд.

“Моя сім’я відпочиває в Rixos Sungate: троє з п’яти захворіли, один госпіталізований. Персонал провину заперечує і нам не допомагає. лікарні з іншою дитиною.

Вона звернулася за допомогою до співробітників, але безрезультатно. Жахливе ставлення до клієнтів”, – написала сестра одного з постраждалих у Twitter Кейт Доулінг.

Британка уточнила, що відпочинок за системою “все включено” коштував їм 4 тисячі фунтів стерлінгів. Готель на південному узбережжі Туреччини має рейтинг 4,5 з п’яти зірок.

Курорт оснащений 13 барами та ресторанами, включаючи шведський стіл зі стравами світової кухні та суші-закусочну.

“Ми стурбовані отруєнням у Rixos Sungate. Наші співробітники пропонують усю необхідну підтримку постраждалим”, – прокоментував ситуацію представник німецької туристичної фірми TUI, через яку було заброньовано відпочинок.

За його словами, вони розслідують ситуацію у тісній співпраці з готелем.

“Ми б хотіли запевнити всіх клієнтів, що регулярно перевіряємо всі наші готелі щодо здоров’я та безпеки, включаючи гігієну”, – додав співробітник TUI.

Видання додає, що із власником Rixos Hotels Accor зв’язалися для отримання коментарів щодо ситуації.