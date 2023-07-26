Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Борт Turkish Airlines, який вилетів маршрутом Стамбул — Марракеш, здійснив вимушену посадку в Алжирі через самогубство пасажира на борту, передає Нaber7.

За даними порталу, провідники запідозрили недобре, коли іноземний пасажир пішов до туалетної кімнати, замкнувся в ній і довго не виходив. Персоналу літака довелося виламувати двері.

Першу допомогу пасажиру, якого винесли з туалету в непритомному стані, надали бортпровідники та лікар, який перебував у літаку.

Після вимушеної посадки в Алжирі медики, що прибули в аеропорт, констатували смерть пасажира.

Пригоду на борту кваліфікували як суїцид.