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ТуреччинаТуризм

Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир Turkish Airlines наклав на себе руки на борту літака

Борт Turkish Airlines, який вилетів маршрутом Стамбул — Марракеш, здійснив вимушену посадку в Алжирі через самогубство пасажира на борту, передає Нaber7.

За даними порталу, провідники запідозрили недобре, коли іноземний пасажир пішов до туалетної кімнати, замкнувся в ній і довго не виходив. Персоналу літака довелося виламувати двері.

Першу допомогу пасажиру, якого винесли з туалету в непритомному стані, надали бортпровідники та лікар, який перебував у літаку.

Після вимушеної посадки в Алжирі медики, що прибули в аеропорт, констатували смерть пасажира.

Пригоду на борту кваліфікували як суїцид.

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