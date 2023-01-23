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Названі країни, де ціни на житло впали найбільше, і де вони найбільше подорожчали

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині після оголошення мобілізації в РФ квартир в Анталії не залишилося, росіяни вже заповнили всі апарт-готелі

Туреччина посіла перше місце як за зростанням цін на житло, так і за кількістю нерухомості, скупченої іноземцями. Такими є дані глобального індексу цін на житло, представлених у дослідженні групи Knight Frank за третій квартал 2022 року. Дослідження з’ясовує, наскільки зросли ціни на житло в період з третього кварталу 2021 по 2022 рік, без урахування інфляції та враховуючи її.

Згідно з дослідженням Туреччина посідає перше місце серед 56 країн, включених до звіту. Тут зростання цін склало 189%. Інші суттєво відстають: Естонія посідає друге місце з 27%. За ними йдуть Угорщина, Чехія та Ісландія з 23%.

На протилежному полюсі, до речі, Південна Корея — там ціни впали на 8%. Також у мінусі ціни на житло в Перу та Новій Зеландії навряд чи доступні великій кількості охочих переїхати.

Також експерт підрахували реальне збільшення цін із поправкою на інфляцію. У третьому кварталі 2022 року річне реальне зростання цін на житло в Туреччині склало 58% – запевняють вони. На другому місці знаходиться Ізраїль із 13%. При цьому у 33 із 56 країн реальні ціни на житло впали. Наприклад, у Фінляндії вони знизилися на 8% з урахуванням інфляції, а Німеччини на 2%.

У містах Туреччина також відзначилася – їй належать три з 10 міст світу, де ціни на житло за останній рік зросли найбільше. Це Ізмір, Стамбул та Анкара. Ізмір на другому місці зі зростанням на 30%, Стамбул на дев’ятому місці з 26,4%, а Анкара на 10 місці – з 25,8%. Серед міст, де іноземці купують житло, Стамбул, безперечно, лідирує; Анталія на другому місці. За 9,5 років, що охоплюють період 2013-2022 років, іноземці купили у Стамбулі 125 179 будинків. В Анталії це число становило 7465.

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