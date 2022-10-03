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Готелі в Туреччині були вражені неприємним сюрпризом: тепер усі чекають подорожчання відпочинку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Готелі в Туреччині були вражені неприємним сюрпризом: тепер усі чекають подорожчання відпочинку

У Туреччині для готелів приблизно на чверть подорожчає газ. Причому це подорожчання буде вже не першим останнім часом. Це сталося через зміни галузевого тарифу в галузі місцевої тарифної сітки щодо реалізації природного газу.

У результаті так високі ціни на газ ризикують стати для готелів просто непідйомними. А для туристів цей неприємний сюрприз може призвести до подорожчання відпочинку, причому прямо зараз.

Тариф на газ, який застосовуватиметься до готелів, було підвищено до 8,9 турецьких лір за кубічний метр (близько 18 гривень). Це приріс приблизно на 25% до колишньої ціни.

У результаті вже з жовтня готелі, а також бутік-готелі, приватні об’єкти розміщення, мотелі, хостели та апарт-готелі, які споживають природний газ, платитимуть на 25 відсотків більше, ніж у вересні. З подорожчанням їм доведеться зіткнутися навіть у тому випадку, якщо обсяги їх споживання залишаться незмінними, незважаючи на зиму. І це вкрай неприємний для туризму сюрприз.

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