Анталія стала Хургадою

За українським вікном сльота та похмурий листопад, а на середземноморському курорті Анталія +25°C: вдень туристи відпочивають на пляжі і купаються в морі, як влітку. Завдяки високій температурі повітря та води в морі останнім часом турецький листопадовий клімат у прибережній провінції став нагадувати відпочивальникам єгипетську Хургаду.

Схоже, що класична турецька осінь обходить Анталію стороною, а натомість літо зберігає свій вплив і продовжує радувати туристів. Тепла сонячна погода – сигнал для місцевих та іноземних відпочиваючих відправитися на пляж. У курортному місті температура повітря вдень тримається на позначці +25 ° C, Середземного моря – +24 ° C, при цьому вологість становить +23 ° C, передав Еnsonhaber. Для порівняння: у Хургаді середня денна температура повітря цього місяця тримається приблизно +27°С, морської води — +25°С. І хоча часом на курортах Червоного моря дме сильний вітер, а ночами стає прохолодно, як в Анталії, клімат все одно залишається комфортним.

Так, за даними Головного управління метеорології, минулої неділі в місті також була сонячна погода, а температура повітря піднімалася до +26°C. Безумовно, щільність відпочиваючих на анталійських пляжах у листопаді не така висока, як улітку, проте бажаючих відпочити біля моря багато.