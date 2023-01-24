В якій країні приховано набагато більше стародавніх пірамід, ніж в Єгипті

Вважається, що єдина батьківщина пірамід – стародавній Єгипет. Але, виявляється, є країна, де можна знайти набагато більше древніх пірамід, ніж у Єгипті. Докладніше про це читайте у матеріалі “ДІП”.

За різними даними, в Судані знаходиться близько 250 пірамідальних споруд, побудованих правителями древніх кушитських царств між 2500 до н.е. та 300 р. н.е. Тим часом вважається, що в Єгипті налічується трохи більш як сто пірамід.

Колиска цивілізації

Африканська держава Судан колись була царством Куш, суперником Єгипту, який прийняв культуру та вірування свого сусіда. Місто Мерое стало його столицею, де серед 200 пірамід було поховано понад 30 царів. Для порівняння, у всьому Єгипті лише 118 пірамід. Історія його злету і падіння, струнких пірамід і честолюбних правителів — захоплюючий шлях, що почався понад 5000 років тому.

«Чорні фараони» та розквіт Нубійської імперії

Протягом 200 років, починаючи близько 3000 р. до н.е., єгипетські фараони посилали свою армію на південь уздовж Нілу в пошуках золота, граніту для статуй, страусиного пір’я та рабів. Вони збудували форти, а згодом і храми, щоб продемонструвати своє панування над нубійцями. Нубійці були першими жителями центральної долини Нілу, сучасного північного Судану та південного Єгипту, і вважалися однією з ранніх колиск цивілізації.

Завойований регіон став відомий як Королівство Куш, де кушити перейняли всі аспекти єгипетської культури, від богів до гліфів. Вони сприйняли це настільки, що, коли єгипетська імперія впала в 1070 р. до зв. е.., Нубійська династія на чолі з Аларою, царем Куша, очолила відродження єгипетської культури, включаючи будівництво власних пірамід.

Коли нубійська династія процвітала у воєнному та економічному відношенні і вважала себе справжніми синами єгипетського бога Амона, вони вторглися до своїх північних сусідів. Онук Алари Пійє переїхав до Єгипту, щоб відновити великі храми, поширивши свою владу на всю долину Нілу, від Лівії до Палестини і аж до сучасного Хартуму. Пії став першим фараоном 25-ї династії Єгипту, і протягом майже 100 років Єгиптом правили лідери, яких тепер називають «чорними фараонами».

П’є помер у 715 р. до н.е., процарствовавши 35 років. Хоча він повернувся до Нубії після завоювання Єгипту, він хотів, щоб його поховали в єгипетському стилі, і його піддані задовольнили це прохання. Похований у піраміді, Пійє став першим фараоном за понад 500 років, похованим таким чином.

Правління 25-ї династії та Чорних фараонів закінчилося заворушеннями, коли ассірійське вторгнення до Єгипту призвело до його падіння. Переможці викреслили імена 25-ї династії з пам’ятників по всьому Єгипту, знищивши їхні статуї та пам’ятники, щоб стерти їхні імена з історії.

Після того, як нубійські фараони втратили владу, вони відступили на південь, в місто Мерое, розташоване на березі Нілу і стало новою столицею. Це нове місце було не тільки стратегічно розташоване на перетині внутрішніх африканських торгових шляхів та караванних шляхів від Червоного моря, але також мало значні природні ресурси — залізні та золоті копальні, які сприяли розвитку металургійної промисловості, особливо виробів із золота. Мерое став останнім великим місцем поховання царських фараонів Куша.

Піраміди Мерое

Через віддаленість Мерое від Каїра кушити змогли зберегти свою незалежність, розвиваючи свій власний яскравий гібрид єгипетської культури та релігії аж до четвертого століття нашої ери. Мероїти збудували храми, палаци та царські лазні у своїй столиці, але їх найбільшими спорудами стали понад 200 високих струнких пірамід, збудованих у некрополі в Мерое, що дало Судану більше пірамід, ніж у всьому Єгипті (усього 255 у порівнянні з 118 у Єгипті). Деякі з найвражаючіших гробниць тут — місця останнього упокою 30 королів, восьми королів та трьох принців.

Комплекс у Мерое в Судані, хоч і менш відомий, ніж група пірамід у Гізі в Єгипті, але примітний. Піраміди, в основному датовані періодом з 300 р. до н. по 350 н.е., відзначають гробниці королівської родини Королівства Куш. Вони визнані об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, але залишаються маловідвідуваними. Нубійські піраміди відрізняються від єгипетських тим, що вони менші — від шести до 27 метрів у довжину порівняно з 230 метрами Великої піраміди — із набагато крутішими сторонами. У той час як стародавні єгиптяни в основному відмовилися від пірамід на користь прихованих гробниць, нубійці продовжували використовувати піраміди, причому більшість з них були побудовані на 2000 років пізніше за ті, що були в Гізі.

До 300 н.е. Королівство Куш занепало. Скорочення сільського господарства та збільшення набігів з Ефіопії та Риму поклали край їхньому правлінню. Потім наслідували християнство та іслам, а молитви єгипетському богу Амону стерлися з пам’яті місцевих жителів.