Українські студенти мають можливість безкоштовно навчатися у США

Це можливо завдяки американській програмі CCI. Дізнайтеся які є умови та за якими напрямами можливе навчання.

Що відомо про програму CCI

Програма CCI – це ініціатива, яка надає українським студентам можливість безкоштовно навчатися у американському коледжі упродовж одного року. Крім того, завдяки програмі українські студенти матимуть можливість стажування та волонтерської діяльності з метою занурення у соціальну культуру США.

Студенти, яких оберуть для участі у програмі, не отримають диплом у американському вищому навчальному закладі. Але завдяки цій програмі є можливість поглибити співпрацю між міжнародними освітніми партнерствами. Крім того, учасники програми матимуть можливість покращити свій рівень володіння англійською мовою.

Програму було започатковано у 2007 році й з того моменту в ній взяли участь більше 3 з половиною тисяч учасників з 24 країн. Всі вони отримали стипендії на навчання в американських вищих навчальних закладах. Програма спрямована на досягнення взаєморозуміння ніж громадянами США та громадянами країн-учасниць.

Програма зосереджена на 5 основних напрямах:

Академічний напрямок; Культурний обмін; Волонтерська діяльність; Професійне стажування; Проектна діяльність з метою лідерства заради впливу на громаду.

Усі компоненти програми CCI мають однакове значення та взаємопов’язані одне з одним.

Які витрати покриває фінансування від програми CCI

Якщо говорити про витрати, які покриває фінансування програми CCI, то до таких витрат належать:

Витрати на проживання. Учасники будуть жити у гуртожитках університетів, куди їх зарахували. Платити за проживання не потрібно. Витрати на транспорт. Сюди належать ті витрати, які стосуються навчання за програмою CCI. Тобто це переліт до США й транспортні витрати, які пов’язані з іншою діяльністю програми. Якщо ви мандруєте в межах США, ви маєте самі покривати ці витрати. По завершенню програми організатори покриють витрати на переліт додому. Витрати, пов’язані зі здоров’ям. Якщо ви захворієте, вам покриють витрати на лікування. Витрати на харчування. Тобто організатори будуть забезпечувати харчуванням студентів, які приїдуть на навчання. Витрати на візу J-1. Саме завдяки цій візі буде можливий в’їзд у США та подальше навчання у цій країні упродовж року. Плата за навчання та обов’язкові внески в коледжі. Також, буде надано допомогу з забезпеченням книгами, потрібними матеріалами та додатковими витратами на навчання. Витрати, які пов’язані з діяльністю, що забезпечує професійний та особистий розвиток.

Тож, фактично, ті, хто отримає дозвіл на навчання за програмою CCI, будуть повністю фінансово забезпечені. Зверніть увагу, що ви не зможете залишитися у США по закінченню терміну програми. Як тільки навчання завершиться, ви повинні будете повернутися в свою країну.

За яких умов можливе безкоштовне навчання у США

Для того, щоб мати можливість безкоштовно навчатися у США, ви повинні бути зараховані до українського вищого навчального закладу (це може бути як коледж, так і університет). Тобто ви не можете вступити навчатися одразу. Також, ви маєте відповідати таким критеріям:

Вам вже виповнилося 18 років; Ви дуже добре знаєте англійську мову (мінімальний бал від TOEFL iBT – 79); Ви навчаєтеся на 1-2 курсі на бакалавраті. У вас є атестат про закінчену середню освіту. Ви маєте можливість розпочати навчання з липня 2023 року. Ви маєте бажання розвивати свої професійні та лідерські навички, для того, щоб сприяти розвитку суспільства. Ви раніше не навчалися за кордоном.

Як подати заявку та за якими напрямами можливе безкоштовне навчання у США

Форма заявки, яку потрібно подати для навчання, однакова майже для всіх галузей. Виключення становить ЗМІ. Для цієї галузі існує окрема форма. Обидві форми ви зможете знайти на сайті.

До напрямів, за якими можливе навчання, відносяться такі галузі:

Сільське господарство;

Управління у бізнесі;

Рання шкільна освіта;

Інформаційні технології;

Соціальні послуги, охорона здоров’я та громадська безпека;

Прикладна інженерія;

ЗМІ: цифрові медіа та комунікації;

Туризм та готельний менеджмент;

Кожна галузь містить у собі декілька спеціальностей. Тож ви зможете обрати те, що вам найбільше підходить.

Детальніше прочитати про кожен з цих напрямів, а також знайти форми для подання заявки ви можете за цим посиланням: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/cii/. На сайті можна знайти інформацію як українською, так і англійською. Також там ви знайдете детальну інформацію щодо подання заявки на кожен з напрямів. Навчання за всіма напрямами безкоштовне.

Готові заявки потрібно надсилати за адресою kyivcci_ukraine@state.gov. Дедлайн подання заявки – не пізніше 20 січня 2023 року. Зверніть увагу, що форму потрібно заповнювати виключно англійською мовою.