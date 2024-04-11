У США жінка ледь не втратила зір через сонячне затемнення

Жителька США, яка не розкривала своє ім’я, майже втратила зір після спостереження сонячного затемнення без захисних окулярів.

У 2017 році вона серйозно пошкодила очі, уважно подивившись на Сонце протягом 15 секунд під час затемнення. Після цього у неї почалися проблеми із зором, які прогресували з кожним роком. Вона не могла розібрати слова, написані на екрані телефону, насилу читала паперові книги.

“Я справді спостерігала сонячне затемнення шість з половиною років тому. Я не надала значення тому, що в мене не було сонячних окулярів, вирішивши, що нічого страшного не станеться. Я примружилася і дивилася на Сонце правим оком секунд 15”, – розповіла постраждала.

Окулісти діагностували серйозне порушення у сітківці, що може призвести до незворотної втрати центрального зору.