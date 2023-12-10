У США відмовляться від паперових віз

У США анонсували запуск системи видачі цифрового дозволу на в’їзд (DVA) замість традиційної паперової візи, що вклеюється у паспорти мандрівників.

Сама процедура отримання дозволу на в’їзд залишається незмінною, вона не скасовує процедуру співбесіди в посольствах.

Очікується, що нововведення спростить процес продовження візи, оскільки відпаде необхідність надсилати документи поштою до представництв США для перевірки. Пілотний проєкт вже реалізується у посольстві США у Дубліні (Ірландія).

Реформа займе щонайменше 18 місяців. Влада США планує поступово розширювати програму, починаючи з певних типів віз та країн. Внаслідок цього країна повністю відмовиться від паперових віз.