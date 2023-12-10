Всі розділи
ГоловнаВізиУ США відмовляться від паперових віз
ВізиСШАТуризм

У США відмовляться від паперових віз

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У США відмовляться від паперових віз

У США анонсували запуск системи видачі цифрового дозволу на в’їзд (DVA) замість традиційної паперової візи, що вклеюється у паспорти мандрівників.

Сама процедура отримання дозволу на в’їзд залишається незмінною, вона не скасовує процедуру співбесіди в посольствах.

Очікується, що нововведення спростить процес продовження візи, оскільки відпаде необхідність надсилати документи поштою до представництв США для перевірки. Пілотний проєкт вже реалізується у посольстві США у Дубліні (Ірландія).

Реформа займе щонайменше 18 місяців. Влада США планує поступово розширювати програму, починаючи з певних типів віз та країн. Внаслідок цього країна повністю відмовиться від паперових віз.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму