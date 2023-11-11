Сайт з бронювання готелів почав випрошувати у туристів чайові

Сайт бронювання готелів Super.com почав випрошувати чайові у туристів, пропонуючи знижку в обмін на чайові в розмірі $9 (близько 830 руб. за поточним курсом). Користувачі форуму Reddit розкритикували эту практику і назвали її «корпоративною жадібністю».

На цю ситуацію звернув увагу портал Newsweek. Ситуація, в якій сайт із бронювання готелів почав випрошувати чайові у туристів, викликала бурю обговорень та обурення в онлайн-спільноті. Хвиля обурень почалася з того, що користувач okonisfree поділився знімком екрану, на якому було запропоновано залишити чайові в розмірі $9, щоб заощадити $85.08 (близько 8’500 руб.) при бронюванні готелю через сайт Super.com. Повідомлення викликало обурення серед туристів.

Генеральний менеджер з подорожей сервісу Клем Бейсон пояснив, що введення чайових було експериментом, проведеним у розпал пандемії COVID-19. Він стверджував, що ідея полягала у тому, щоб допомогти сайту підтримувати операції та штат співробітників, пропонуючи клієнтам знижки на проживання у готелях. Бейсон також наголосив, що чайові не є обов’язковими, і користувачі можуть завершити бронювання без сплати чайових. За його словами, пропонована сума чайових розраховується на основі економії, наданої користувачеві сайтом.

Реакція спільноти в інтернеті була явно негативною. Туристи на форумі висловили невдоволення цією практикою, назвавши її «корпоративною жадібністю» і стверджуючи, що це не що інше, як спроба збільшити прибуток компанії за рахунок клієнтів. Багато хто вважає, що запит чайових на сайті для бронювання готелів – це випрошування грошей, вихід за рамки традиційного розуміння чайових і, скоріше, є спробою отримати додатковий дохід від клієнтів.