Експерт з подорожей перерахувала причини, чому вона завжди друкує посадковий талон перед польотом

Сучасні смартфони зробили паперові версії квитків зайвими, але так гадають далеко не всі. Туристка та експерт з подорожей перерахувала виданню Insider причини, чому вона завжди друкує посадковий талон і радить усім робити те саме.

Експерт з подорожей Софі-Клер Хоеллер надає перевагу твердій паперовій копії квитка та посадочному талону цифрової версії. Вона вважає роздруковані папери більш надійними і такими, що запобігають масі неприємностей, пов’язаних з роботою смартфонів.

«Мій телефон вимикався в аеропорту вже кілька разів. Програма може вилетіти. Акумулятор сяде. Wi-Fi може відмовити. Сторінка закриється. У мене може скінчитися трафік. Телефон заблокується в самий невідповідний момент. А паперовий квиток – це просто, надійно та зручно, з усіма даними вашої поїздки в одному місці, де їх легко знайти», – запевняє Софі-Клер.

Туристка не хоче бути людиною, яка затримує всіх інших і риється у смартфоні в пошуках потрібного файлу або сторінки. Також паперовий посадковий та особистий підхід відкривають нові можливості. «Спілкування з живою людиною при отриманні роздрукованого талону допомагало мені уникнути плати за вибір місця, коли мій чоловік і я хотіли сидіти разом, сісти на інший рейс за потреби і навіть іноді отримати апгрейд», – перераховує експерт.

Телефони, що розряджаються, можуть стати причиною багатьох неприємностей в аеропортах, навіть якщо в них є безкоштовні точки зарядки. Доступні USB-порти для заряджання здаються ідеальною відповіддю на «смерть» пристрою, але державні органи попереджають мандрівників про небезпеку їхнього використання.

У пості у соціальній мережі представник ФБР Денвера написав: «Уникайте використання безкоштовних зарядних пристроїв в аеропортах, готелях чи торгових центрах. Злочинці знайшли засоби використання громадських USB-портів для введення шкідливих програм та програмного забезпечення моніторингу на пристрої. Беріть свій зарядний пристрій та кабель USB та використовуйте електричний контакт замість портів».

ФБР описує шахрайство під назвою juice jacking, при якому хакери викачують інформацію з телефону, поки людина використовує громадський USB-зарядник. Офіс генерального прокурора округу Лос-Анджелес доповнив повідомлення: «Злочинці завантажують шкідливе програмне забезпечення на зарядні пристрої або кабелі, які залишають підключеними до пристроїв. Таким чином вони можуть заразити телефони та інші електронні пристрої, що нічого не підозрюють користувачів. Шкідливе програмне забезпечення може заблокувати пристрій або вивести дані та паролі безпосередньо на комп’ютер зловмисника».