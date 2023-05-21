Через небезпеку насильства одразу сім країн рекомендовали туристам переглянути поїздки до США

Відразу у семи країнах туристам рекомендовано переглянути плани на поїздки до однієї з найбільших країн планет через небезпеку насильства. І йдеться про США. Рекомендації для своїх туристів, що планують поїхати до цієї країни, випустили Нова Зеландія, Канада, Австралія, Великобританія, Франція, і навіть Венесуела та Уругвай. Рівень попередження поки що мінімальний, проте «тренд» досить цікавий. При цьому основна проблема, на яку вказали попередження, — це тероризм та насильство із застосуванням вогнепальної зброї.

Як заявлено в Yahoo News, цього року в США сталося понад 200 масових розстрілів, тобто інцидентів, де чотири або більше людей було поранено або вбито, не рахуючи стрільця. «Насправді, за кожен із останніх трьох років у США було понад 600 масових розстрілів, або близько двох щодня», – зазначає видання. У результаті глобальний індекс світу 2022 р., який вимірює миролюбність країн і складається з 23 кількісних та якісних показників, поставив США на 129-е місце зі 163 країн, трохи вище за Бразилію. «Це привід для занепокоєння для будь-якої країни, яка прагне залучити людей до життя, роботи та відпочинку», – запевнили експерти.

Дослідницький центр Pew виявив, що смертність від зброї США в 2021 році було 14,6 на 100 000 осіб – показник набагато вищий, ніж у більшості розвинених країн. Наприклад, у країнах що опублікували попередження ситуація така: Канада – 2,1 на 100 000 людина, Австралія 1,0, Франція 2,7. Щоправда, видання не забуває згадати, що показник «набагато нижчий, ніж у багатьох латиноамериканських країнах», у тому числі в Сальвадорі та Колумбії.

Подробиці щодо попереджень такі.

Нова Зеландія у своїх рекомендаціях щодо поїздок до США видала країні другий рівень небезпеки, що означає, що громадянам рекомендується виявляти підвищену обережність. “Сполучені Штати залишаються об’єктом інтересу терористів як з боку міжнародних терористичних груп, так і з боку місцевих екстремістів”, – заявляють представники туристичної влади країни.

Канада, яка постачає США істотну частину туристів, поки що обійшлася мінімальним ступенем попередження. «У країні трапляються випадки масових розстрілів, внаслідок яких найчастіше є жертви. Хоча туристи рідко виявляються серед постраждалих, є ризик опинитися не там і не в той час», – попереджає Канада.

Австралія також внесла США до «найменшого» списку попереджень, але зазначає злочини із застосуванням вогнепальної зброї як найбільшу проблему. «Насильницькі злочини є більш поширеними, ніж в Австралії. Якщо ви живете у США, навчайтеся та практикуйте активні стрілецькі вправи», – радять австралійці.

Велика Британія озвучила туристам, які бажають відвідати країну, такі попередження. «Цілком ймовірно, що терористи спробують здійснити теракти в США. Насильницькі злочини, у тому числі злочини із застосуванням вогнепальної зброї, рідко пов’язані з туристами, але вам слід бути обережними, подорожуючи незнайомими районами».

Франція застерігає туристів від транспортних та фізичних загроз у великих містах, таких як Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Новий Орлеан та Лос-Анджелес. «У більшості великих американських міст спостерігається зростання викрадень транспортних засобів на ходу із застосуванням насильства та загроз, іноді із застосуванням зброї», – заявляють вони.

І нарешті про попередження з Південної Америки, де вперше туристів закликали до обережності ще 2019 року. Сталося це через «поширення актів насильства та невиборчих злочинів на ґрунті ненависті». Зокрема, Уругвай закликає туристів, які зібралися в США до обережності «перед обличчям невиборного насильства, що зростає, в основному через злочини на ґрунті ненависті, включаючи расизм і дискримінацію».