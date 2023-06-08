Американка знайшла на пляжі зуб стародавнього мастодонту віком близько мільйона років

Мешканка Каліфорнії Дженніфер Шух знайшла на пляжі незвичайний предмет, який виявився зубом стародавнього мастодонту. Вчені вважають, що йому може бути не менше одного мільйона років, повідомляє HuffPost.

Дженніфер розповіла, що не стала піднімати знахідку, але зробила фото та розмістила його в соціальних мережах, сподіваючись, що хтось зможе її ідентифікувати. Один із користувачів, радник палеонтологічних колекцій Музею природної історії Санта-Крус припустив, що жінка натрапила на пляжі на справді унікальну знахідку – зуб мастодонту.

Дізнавшись, яка історична рідкість валяється під ногами, Дженніфер повернулася на пляж, але зуба на колишньому місці вже не було. І знову на допомогу прийшли користувачі інтернету, які підключились до пошуку. У результаті на давню копалину натрапив бігун. Він забрав зуб і передав його до музею.

Фахівці з музею наголосили, що знахідка унікальна. Останній такий зуб було знайдено на пляжі у Каліфорнії у 1980 році. З того часу шторми на берег викидали різні скам’янілості, але такого екземпляра не було. Знайдений зуб – 30 сантиметрів у довжину і добре зберігся.

“Ми в захваті від цієї знахідки та тих можливостей, які вона відкриває у вивченні стародавнього життя у нашому регіоні”, – сказав виконавчий директор музею Фелісія Ван Сток.

Дженніфер Шух розповіла, що знахідка настільки вразила її, що вона замовила собі прикрасу у вигляді зменшеної копії зуба, яка дозволить їй зберегти для себе частинку історії.