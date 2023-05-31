У Словенії запроваджують єдиний проїзний на весь громадський транспорт

До кінця року в Словенії можна буде користуватися громадським транспортом по всій країні єдиним проїзним.

Місячний проїзний коштуватиме пасажирам 70 євро, річний — 560 євро. Для порівняння, одна поїздка до Любляна зараз коштує до 2,7 євро.

Словенія стала четвертою країною в ЄС, яка запропонувала єдиний проїзний для поїздок своєю територією. Раніше такі квитки з’явилися у Німеччині, Австрії та Угорщині.

Головне завдання такого проїзного – скоротити кількість машин на дорогах та знизити викиди вуглекислого газу, що посилює глобальне потепління.

До 2050 року в Європі рівень викидів парникових газів повинен знизитися настільки, щоб вони могли все поглинатися природою (наприклад, деревами). Таку мету поставив Євросоюз у рамках боротьби з глобальним потеплінням, основний внесок у який роблять парникові гази.