У Сінгапурі готель заплатить туристам, якщо під час відпустки йтиме дощ

Гості готелю InterContinental у Сінгапурі, де часто йдуть дощі, можуть скористатися унікальною нагодою, передає New York Post.

Якщо під час перебування у готелі погода зіпсується та піде дощ, гості отримають компенсацію. Ця пропозиція діє для тих, хто зупиняється у люксах за ціною приблизно 630 доларів за ніч. Компенсація надається у вигляді ваучера на одноденне проживання, який можна використовувати протягом тижня, якщо дощ продовжується понад 120 хвилин протягом будь-якого 4-годинного періоду вдень.

Ідея належить генеральному менеджеру готелю Андреасу Кремеру, який надихнувся жартом друга про те, що гарантія гарної погоди може стати новим трендом у подорожах класу “преміум”.

“Я розмовляв з групою друзів про те, що буде далі з розкішними подорожами, і один з них жартома зауважив, що можливість гарантувати хорошу погоду стане наступним рівнем”, – розповів він.

Сінгапур відрізняється одним з найвищих рівнів опадів у світі, зі 171 дощовим днем на рік.