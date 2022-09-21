Всі розділи
ГоловнаТуризмУ Швейцарії запровадили плату для інстаграмерів за милування озером Каума
ТуризмШвейцарія

У Швейцарії запровадили плату для інстаграмерів за милування озером Каума

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Швейцарії запровадили плату для інстаграмерів за милування озером Каума

Бірюзові води швейцарського гірського озера Каума давно притягували місцевих мешканців та туристів. З появою соціальних мереж популярність цього розташованого на висоті 1000 местрів над рівнем моря поряд з мальовничим альпійським селом Флімс різко зросла: сотні і тисячі інстаграмерів побували тут, щоб відобразити свій вигляд на тлі рідкісного краєвиду.

Влада кантону Граубюнден вирішила покласти цьому кінець, ввівши плату за відвідування пам’ятки.

“Я взагалі-то хотів скупатися лише раз, так що 19 швейцарських франків – це надто дорого”, – каже турист із Німеччини Міхаель Меркш.

“Я думала, це буде коштувати менше, але коли побачила вид на озеро зверху, вирішила – гаразд, заплачу!” – Додає Саманта Фокс, туристка з Великобританії.

“Ми проїжджали повз і дуже хотіли побачити знамените озеро. Ми не звернули уваги на ціну, але очевидно, що це доступно не кожному”, – погоджується Фабіо Ді Барі, італійський турист.

Відтепер лише 1700 щасливчиків на день можуть купити квиток, щоб насолодитися красою місцевого пейзажу. На шквал критики в соцмережах представники влади дали відповідають:

“Ми не хочемо виключити гостей на день, ми маємо намір обмежити їхню кількість, щоб озером Каума милувались насамперед ті, хто приїхав сюди надовго”, – пояснює Гвідо Касті, керівник відділу туризму муніципалітету Флімс.

“Ми у Швейцарії не звикли встановлювати плату за милування природними пам’ятками, але європейському контексті і – ширше – міжнародному контексті це досить поширена практика”, – робить висновок Моніка Банді, один із керівників Центру досліджень туризму Бернського університету.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму