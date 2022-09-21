У Швейцарії запровадили плату для інстаграмерів за милування озером Каума

Бірюзові води швейцарського гірського озера Каума давно притягували місцевих мешканців та туристів. З появою соціальних мереж популярність цього розташованого на висоті 1000 местрів над рівнем моря поряд з мальовничим альпійським селом Флімс різко зросла: сотні і тисячі інстаграмерів побували тут, щоб відобразити свій вигляд на тлі рідкісного краєвиду.

Влада кантону Граубюнден вирішила покласти цьому кінець, ввівши плату за відвідування пам’ятки.

“Я взагалі-то хотів скупатися лише раз, так що 19 швейцарських франків – це надто дорого”, – каже турист із Німеччини Міхаель Меркш.

“Я думала, це буде коштувати менше, але коли побачила вид на озеро зверху, вирішила – гаразд, заплачу!” – Додає Саманта Фокс, туристка з Великобританії.

“Ми проїжджали повз і дуже хотіли побачити знамените озеро. Ми не звернули уваги на ціну, але очевидно, що це доступно не кожному”, – погоджується Фабіо Ді Барі, італійський турист.

Відтепер лише 1700 щасливчиків на день можуть купити квиток, щоб насолодитися красою місцевого пейзажу. На шквал критики в соцмережах представники влади дали відповідають:

“Ми не хочемо виключити гостей на день, ми маємо намір обмежити їхню кількість, щоб озером Каума милувались насамперед ті, хто приїхав сюди надовго”, – пояснює Гвідо Касті, керівник відділу туризму муніципалітету Флімс.

“Ми у Швейцарії не звикли встановлювати плату за милування природними пам’ятками, але європейському контексті і – ширше – міжнародному контексті це досить поширена практика”, – робить висновок Моніка Банді, один із керівників Центру досліджень туризму Бернського університету.