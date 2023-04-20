У Швейцарії з аукціону за 5,3 млн доларів продано скелет найвідомішого динозавра

У вівторок у Цюріху пройшов унікальний аукціон: на продаж — лише втретє в історії — було виставлено повний скелет тиранозавра.

Новим власником динозавра на прізвисько Трініті став невідомий покупець, “приватний колекціонер з Європи”, який виклав за кістки 4,75 млн швейцарських франків (близько 5,3 млн доларів).

Висота скелета — близько 4 м, довжина – 11,6 м, так що навіть у упакованому вигляді він є дев’ятьма ящиками дуже великого розміру. Саме у такому вигляді Трініті було виставлено на торги, проведені аукціонним будинком Koller.

Втім, величезний череп динозавра на час проведення аукціону дістали: він лежав біля підніжжя подіуму аукціоніста.

У каталозі лот значився під назвою TRX-293. В абревіатурі легко вгадується назва жахливого ящера, а 293 – кількість кісток, з яких складено скелет Трініті.

Детальніше ознайомитися з унікальним експонатом можна, погортавши віртуальний каталог на сайті продавця.

Взяти участь в аукціоні міг будь-хто охочий — втім, журналісти заздалегідь попереджали, що з порожніми кишенями там робити нічого.

До сьогодні повний скелет тиранозавра виставлявся на торги лише двічі — у 1997 та 2020 роках. Перший, на прізвисько Сью, пішов з молотка за 12,5 млн доларів. Другий – Стен – був проданий за рекордні 47,4 млн.

Підсумкова ціна виявилася трохи нижчою за ту, що прогнозували експерти. До початку торгів очікувалося, що сума угоди складе щонайменше 5 млн франків.

Втім, загалом — з урахуванням супутніх витрат — скелет Трініті коштуватиме невідомому колекціонерові трохи дорожче: 6,1 млн доларів.

Глава відділу маркетингу аукціонного будинку Koller Карл Грін припустив, що причиною щодо невисокого попиту стала недостатня для покупців-пуристів чистота експонату. Хоча більше половини повністю відновленого скелета Трініті – це „оригінальний кістковий матеріал“.

Скелет Трініті не належить якійсь одній особині, а складений із останків кількох тиранозаврів. На щастя, череп одного з них зберігся досить добре, щоб до нього не довелося додавати фрагменти з інших наборів.

„Для динозавра це справедлива ціна, — цитує агентство AFP коментар Гріна за підсумками торгів. – Сподіваюся, виставлять його в якомусь суспільно доступному місці“.

Музейний експонат?

Увага світової преси до торгів у Цюріху була зумовлена їхньою унікальністю. На сьогоднішній день у світі знайдено загалом останки лише 32 представників роду Tirannosaurus Rex. Число повних кістяків викопного хижака взагалі можна перерахувати про пальці.

Експонат, який змінив у вівторок господаря, останніми роками перебував у приватних руках — проти чого виступає низка вчених-палеонтологів. Вони наполягають, що скелети динозаврів взагалі не можна передавати у приватну власність, оскільки це може ускладнити проведення наукових досліджень.

Але головне — це може ускладнити доступ до унікального експонату не фахівців, а пересічних людей.

За словами Крістіана Лінка, який відповідає в Koller за палеонтологічні лоти, під час підготовки аукціону покупкою Трініті цікавилися представники кількох музеїв. Але в результаті кістяк знову дістався колекціонеру-приватнику.

Чому Трініті

За словами експертів, знайти скелет динозавра, що відносно зберігся, цілком – винятковий успіх, тому допускається „складання” експонатів з декількох наборів останків.

Саме тому проданий скелет носить ім’я Трініті (тобто Трійця): він сконструйований з останків трьох особин.

Більшість кісток було знайдено в Хелл-Крік і Ленс-Крік (північний схід США) – там, де раніше знаходили й інших тиранозаврів.