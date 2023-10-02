У Швейцарії прискорилося танення льодовиків

Танення льодовиків у Швейцарії прискорилося: лише за два роки вони втратили 10% обсягу — стільки ж, скільки за період із 1960 по 1990 рік.

Про це повідомила Швейцарська мережа моніторингу льодовиків (Glamos) із посиланням на дані Швейцарської академії наук.

Так, 2022 року льодовики у Швейцарії втратили 6% свого обсягу, а з початку 2023-го — ще 4%, тоді як раніше втрата 2% вважалася екстремальною. Цей процес торкнувся льодовиків у всій країні.

Швидке скорочення крижаного покриву вчені пов’язують із рекордно високими температурами влітку та незначними опадами взимку.