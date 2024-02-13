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ТуризмШвеція

У найбільшому аквапарку Швеції сталася пожежа, 12 постраждалих

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У найбільшому аквапарку Швеції сталася пожежа, 12 постраждалих

Як повідомляє видання Dagens Nyheter, 12 лютого сталася пожежа в аквапарку найбільшого у Швеції парку розваг «Лісеберг» у місті Гетеборг. В результаті постраждали щонайменше 12 людей.

Займання сталося у приміщенні нового аквакомплексу Oceana Water World. За даними будівельної компанії NCC, пожежа почалася «у зв’язку з роботами, що там проходять», будівля знаходиться на завершальній стадії будівництва.

За словами очевидців, сталося кілька вибухів.

Поруч із парком розташовані офісні приміщення та житлові будинки — людей евакуювали. За даними медиків, за допомогою звернулося 12 людей, у них легкі травми.

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