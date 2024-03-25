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ТуризмШрі-Ланка

Туристам на Шрі-Ланці тимчасові права видаватимуть відразу в аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристам на Шрі-Ланці тимчасові права видаватимуть відразу в аеропорту
Photo by kanchana Amilani on Unsplash

Влада Шрі-Ланки з 15 квітня пропонує туристам конвертувати посвідчення водія в місцеві права після прибуття в міжнародний аеропорт. Як повідомив наприкінці минулого тижня міністр транспорту, нововведення покликане полегшити гостям острова оренду автомобілів та скутерів та поповнити державну скарбницю валютою.

На урядовому порталі наведено розцінки залежно від тривалості візи: 25 доларів за дозвіл з терміном дії на один місяць, 50 – на три місяці, 75 – за шість місяців та 200 доларів – за рік.

На Шрі-Ланці не визнають національні документи, які відповідають стандартам Віденської конвенції щодо дорожнього руху. При цьому можна керувати транспортом з міжнародним посвідченням водія.

У соцмережах туристи зазначили, що іноді їм відмовляли в оренді авто з International Driving Permit і вимагали місцеві права, пропонуючи тут допомогу в оформленні дозволу за 30–60 доларів.

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