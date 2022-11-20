На Шрі-Ланці проведуть перепис слонів

Уряд Шрі-Ланки вирішив провести у 2023 році черговий перепис популяції слонів у країні. Про це повідомило міністерство збереження дикої природи та лісових ресурсів острівної держави, передає агентство Сіньхуа.

Необхідність у новому переписі слонів виникла, оскільки з моменту останнього минуло близько 12 років, наводить агентство витяг із прес-релізу відомства.

Повний перепис слонів буде проведено в Шрі-Ланці в рамках довгострокової програми зі скорочення конфліктів між людьми і слонами. Незважаючи на її виконання, конфліктних ситуацій між жителями південноазіатської країни та цими тваринами стає дедалі більше. Однією з головних причин їх виникнення стають незаконні поселення людей на території слонових заповідників, що діють на острові. Такі поселення підлягатимуть ліквідації під час проведення перепису та після нього.

За оцінками зоологів, нині населення слонів у Шрі-Ланці становить приблизно від 2,5 тис. до 4 тис. особин.