Інфляція, перебої з електрикою, протести: Шрі-Ланка перед кризою

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса звільнив свого брата з посади міністра фінансів у понеділок після того, як він розпустив уряд, і закликав до створення адміністрації єдності, оскільки протести щодо економічної кризи в країні були зосереджені на ролі правлячої сім’ї.

Країна в боргах, якою з 2019 року керує Раджапакса та кілька членів його сім’ї, щосили намагається сплатити паливо та інші імпортні товари через брак іноземної валюти, що призводить до багатогодинних відключень електроенергії та нестачі предметів першої необхідності.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону сотень демонстрантів, які зібралися біля приватної резиденції прем’єр-міністра Махінди Раджапакса в Тангалі, на півдні Шрі-Ланки. Махінда, старший брат президента, на той час перебував у столиці Коломбо.

Інтенсивні протести

“Протестувальники прорвали дві барикади, споруджені біля будинку, і поліції довелося застосувати сльозогінний газ для їхнього розгону”, – заявив представник поліції Ніхал Тхалдува. Після того, як багато протестувальників закликали до повного усунення раджапаків, президентське інформаційне бюро повідомило у заяві, що було призначено чотири нових міністри, «щоб парламент та інші завдання могли законно виконуватися доти, доки весь кабінет не буде приведений до присяги».

Племінник президента пішов з посади міністра спорту в розпущеному уряді, а президент Центробанку запропонував піти з посади. Центральний банк відклав оголошення заяви про грошово-кредитну політику, заплановане на вівторок. У прес-службі повідомили, що міністра юстиції Алі Сабра було призначено міністром фінансів замість Безіла Раджапакса, який мав відправитися до Вашингтона на початку цього місяця для переговорів із Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо кредитної програми.

Міністри закордонних справ, освіти та автомобільних доріг збережуть свої посади. “Президент пропонує всім політичним партіям, представленим у парламенті, спільно прийняти міністерські портфелі, щоб знайти вихід із цієї національної кризи”, – повідомили в прес-службі.

Удая Гамманпіла, голова однієї з 11 політичних партій правлячої коаліції, назвав новий кабінет «старим вином у новій пляшці». “Ми вимагаємо формування тимчасового уряду всіх партій, який відновить базові послуги та проведе парламентські вибори”, – написав у Твіттері Гамманпіла з Півітуру Хель Урумая. «Люди мають обирати своїх наступних лідерів, а не хтось інший».

«Готабая має піти»

Ця подія послідувала за оголошенням президентом надзвичайного стану в п’ятницю через вуличні протести в острівній державі з населенням 22 мільйони людей. Регулятор енергетики заявив, що щоденні відключення електроенергії будуть скорочені до 1,5 години до кінця тижня з сьомої години після того, як Міністерство енергетики зобов’язалося поставити 26 000 тонн дизельного палива та мазуту на кілька електростанцій.

Протестувальник Чамара Накандала заявив, що зміни в уряді були тимчасовою спробою заспокоїти громадськість.

“Зміни в уряді намагаються обдурити людей”, – сказав Накандала, спеціаліст з маркетингу, під час акції протесту в Коломбо. – Цей ряд закінчено. Раджапаксас не може його врятувати.

Ринки тонуть

На початку торгів доларові облігації Шрі-Ланки впали більш ніж на 5 центів по відношенню до долара, а потім відновилися після деяких втрат, при цьому багато хто з них торгувався дуже низько, близько 45 центів, що недалеко від їх рекордних мінімумів на початку березня, по даним Tradeweb.

Країна на південному краю Індії також бореться зі зростаючою інфляцією після того, як уряд різко девальвував свою валюту минулого місяця перед переговорами з МВФ. Під час правління держав, що змінювали одна одну, витрати Шрі-Ланки перевищували її доходи, а виробництво торгових товарів і послуг було недостатнім. Подвійний дефіцит сильно постраждав від пандемії COVID-19, яка завдала шкоди туризму, що є основою економіки.

Тоші Джейн із JP Morgan оцінив валові витрати на обслуговування боргу Шрі-Ланки у 7 мільярдів доларів цього року, а дефіцит рахунку поточних операцій – близько 3 мільярдів доларів.

“За відсутності значного припливу іноземної валюти задоволення такого великого зовнішнього попиту виявляється дуже складним, що призводить до скорочення валютних резервів і потребує суворого контролю за імпортом”, – сказав Джейн.