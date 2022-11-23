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Туризм

Туристическое страхование: процедура оформления страховки за границу и все, что с этим связано

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Туристическое страхование: процедура оформления страховки за границу и все, что с этим связано

Несмотря на то, что из-за войны украинцы в основном выезжают из страны не в туристических целях, оформление туристического страхования все еще необходимо. Как сейчас правильно оформить страховку для выезда за границу — разбираемся вместе с Finance.ua.

Основные правила оформления туристической страховки

Туристическое страхование — это обязательный документ, который нужно оформлять при выезде за границу.

Страховка нужна для того, чтобы получить медицинские услуги за границей: в некоторых странах лечение может слишком дорого обойтись, или же врачи вообще могут отказаться предоставлять свои услуги приезжим.

Туристическое страхование можно оформить на период, на протяжении которого вы будете находиться за границей: от нескольких дней до одного года. Продолжительность будет влиять на стоимость страхования — чем больше дней, тем оно дороже.

Помимо этого, на стоимость страховки также будет влиять тип поездки. Если вы едете за границу для активного/экстремального спорта — страхование будет стоить дороже, так как у туриста больше рисков получить травмы.

Переселенцам оформлять страхование необязательно, но у них есть такая опция. Страхование можно оформить онлайн в украинской страховой компании из любой другой страны.

Страховку можно использовать в электронном виде не распечатывая.

Как подобрать страховую компанию для оформления туристического страхования?

Чтобы подобрать надежного страховщика, вам необходимо обратить внимание на несколько аспектов. Первый — отзывы о компании. Ознакомьтесь с тем, что другие пользователи говорят об опыте сотрудничества с выбранной вами компанией и только тогда оформляйте страховку.

Затем вам следует проверить показатель надежности страховой компании на сайте МТСБУ (Моторно-транспортное страховое бюро Украины) — в основном, все украинские страховые компании предоставляют услуги по оформлению ОСАГО и тщательно контролируются.

Если у страховой компании хорошие показатели от МТСБУ, скорее всего, и обслуживание туристических страховок компания тоже держит на соответствующем уровне.

Берегите себя и не заботьтесь о своем здоровье даже во время поездок.

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