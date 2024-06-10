Где отдохнуть во Франции: идеи от bodo travel

Для многих людей Франция — это страна, в которой обязательно хочется побывать и провести там время ярко и интересно. И если вас интересует поездка во Францию, то сервис https://travel.bodo.ua/ru/on/france/ поможет вам подобрать идеальный тур и неплохо отдохнуть в этой замечательной стране. Ну а про то, что именно ждет вас в этих путешествиях мы и расскажем вам далее более подробно.

Нормандия и Бордо

Вас ждет насыщенный событиями винный тур, который откроет для вас Францию с действительно яркой и интересной стороны. В этом путешествии вы сможете увидеть белоснежные скалы Нормандии, побывать в садах Этреты и увидеть пейзажи знаменитого Моне, посетить известный замок-остров Мон-Сен-Мишель, побывать в старинном семейном шато, увидеть волшебную панораму Бордо, устроить сказочный пикник на берегу реки Ла-Манш, побывать в колоритных французских деревушках и так далее. Кроме того, в этом туре вас будет ждать много гастрономических сюрпризов, ведь Франция действительно славится своей кухней и напитками. Тут вы попробуете кальвадос, продегустируете французские вина, пройдетесь по дороге сидра и сыра, посетите крупную устричную ферму, побываете на рынке морепродуктов и так далее. Даже не сомневайтесь, такая поездка вам точно запомнится надолго!

Шампань

Еще один интересный тур, который доступен всем клиентам bodo travel и который точно оставит после себя только приятные воспоминания! Уже исходя из названия этого региона вы можете догадаться, что он является родиной шампанского и именно этот напиток там наиболее популярен. Так что в этом туре вы можете продегустировать этот напиток в подвалах Moet&Chandon, узнать историю дома шампанских вин “Вдовы Клико”, побывать на экскурсии в доме “Мерсье”, узнать интересные детали производства завода шампанских вин “Шарль Казанова” и насладиться вкусными винами прямо на виноградниках в гостях у местного винодела. Кроме этого вас ждет и тур по историческим местам, в котором вы посетите замок-резиденцию Шантийи, попробуете французские фермерские деликатесы, своими глазами увидите маяк Верзене, отведаете улитки эскарго, узнаете историю крохотного города Труа, побываете в сити-туре по Реймсу, посетите город знаменитой дочери Ярослава Мудрого, прогуляетесь по старинному городу Шалон-ан-Шампань и многое другое.

Мы уверены, что вам понравятся оба этих тура и после посещения Франции у вас останутся только самые приятные воспоминания и действительно яркие эмоции!