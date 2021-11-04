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Турция объявила, сколько она заработала денег с каждого туриста в 2021 году

Глеб Парфененко
Туреччина оголосила, скільки вона заробила грошей з кожного туриста у 2021 році

Власти Турции подсчитали, сколько им удалось заработать с каждого туриста, в том числе с украинца – сумма оказалась выше, чем в прошлые годы. Об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой рассказал газете Dünya.

Отвечая на вопрос о перспективах доходов от туризма в этом году, турецкий министр Эрсой ответил буквально следующее: «Мы завершим в этом году 25 миллионов туристов и $22 миллиарда дохода от туризма. Несмотря на продолжающуюся пандемию, мы зафиксировали рост туризма на 70-80% по сравнению с 2020 годом. Испания осталась на уровне 10%. В мировом туризме мы превзошли Испанию и поднялись в этом рейтинге на 5 место».

«Доход от одного туриста раньше составлял около $630. Сейчас мы приближаемся к уровням $800–900», – оптимистично резюмировал чиновник. Таким образом, рост прибыли с каждого туриста в среднем составил 27–43%.

Источник: Тупром

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