НБА: кто станет лучшим игроком сезона

Национальная баскетбольная лига представила обновленный рейтинг претендентов MVP. Как и в других видах спорта, в НБА Most Valuable Player означает «самый ценный игрок». Эта награда присуждается лигой по окончании сезона.

Пятерка претендентов на звание лучшего баскетболиста выглядит следующим образом:

На первом месте расположился сербский игрок «Денвера» Никола Йокич. Спортсмен пришел в НБА без особой шумихи или громких ожиданий, но стал одним из лучших игроков лиги. Йокич уже имеет на своем счету пару наград NBA MVP Awards и снова является фаворитом на это звание в 2024 году. Вторую строчку занимает канадский спортсмен Шей Гилджес-Александер, который выступает за «Оклахома-Сити Тандер». Это одна из самых ярких команд лиги, а также одна из самых молодых. При этом Шей стал результативной машиной для «Грома», и немногим командам в этом сезоне удавалось его замедлить. На третьей позиции находится греческий баскетболист Яннис Адетокумбо, игрок «Милуоки Бакс». В его активе уже есть звание MVP финала NBA 2021 года, также он признавался самым ценным игроком Лиги в 2019 и 2020 году. Четвертым претендентом на награду является Джейсон Тейтум из «Бостон Селтикс». Американец способен набирать более 30 очков за игру, и уже сейчас очевидно, что в ближайшие годы он станет еще более заметным на площадке. Пятую позицию занимает словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Это еще один игрок, который способен с минимальными усилиями делать трипл-дабл каждую игру.

Баскетбол: какие изменения происходят в НБА

Похоже, американский баскетбол переживает подъем: мы видим все больше молодых и перспективных игроков. Но это не значит, что ветераны сдают свои позиции. Например, Стефен Карри из «Голден Стейт» и Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», по-прежнему входят в число лучших игроков Лиги.

Стефен Карри только что выдал серию, в которой он каждый раз забивал семь или более троек. И он делает все возможное, чтобы удержать «Уорриорз» в плей-офф. Мастерство Стефена настолько велико, что как бы противники ни пытались его остановить, сделать это до сих пор не представляется возможным.

Леброн Джеймс приближается к концу своей карьеры в Зале славы, но в это сложно поверить, наблюдая за его игрой. Джеймс набирает в среднем дабл-дабл за «Лос-Анджелес Лейкерс» и до сих пор остается проблемой для соперников.

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Автор sport.ua: Сергей Цыба