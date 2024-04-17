5 ключевых сайтов для поиска работы в Швейцарии

Швейцария — уникальная страна для отдыха и работы. Именно потому в этой стране такой большой поток мигрантов.

Правильно подобранная работа в Швейцарии гарантирует не только высокий заработок, но и позволяет переехать в страну навсегда или попасть туда для дальнейшего обучения.

Как найти работу в Швейцарии: кому и как это сделать?

Начнем с того, что последние годы открыли много возможностей для работы за границей или онлайн. Новые перспективные профессии появляются каждый день. Например, уже сегодня достаточно популярными становится страницы в социальных сетях. Такие страницы и группы можно купить, запускать рекламу и потом снова продавать с большим количеством подписчиков. Чтобы купить себе страницу, лучше использовать madbid.com , где много вариантов по доступным ценам.

Возвращаясь к Швейцарии, стоит понимать, как и в любой другой стране мира, для иностранцев есть много хороших вариантов и одновременно сложностей.

Взвесив такие плюсы и минусы, если есть желание все-таки найти работу в Швейцарии, то точно пригодятся специальные ресурсы. Они работают по принципу досок объявлений.

В целом в Швейцарии есть много возможностей. Чтобы узнать больше информации и найти работу, лучше использовать и дополнительные ресурсы, как fedlex.admin.ch. В остальном трудовая миграция в Швейцарию мало чем отличается от миграции в другую страну.

Специальные сайты для поиска работы в Швейцарии: топ 5 популярных

Для поиска работы в Швейцарии, пригодятся ресурсы, где напрямую публикуются новые вакансии или сайты, которые собирают похожие объявления из других источников.

Благодаря таким сайтам удастся:

просмотреть несколько вариантов;

создать резюме и отправить работодателю;

связаться с работодателем.

Каждый из таких сайтов будет полезным для каждого соискателя.

Layboard.com

Если нужно найти работу за границей, в первую очередь стоит обратить внимание на сайты, как Layboard.com.

Такой сайт предоставляет много полезной информации и постоянно обновляет актуальные вакансии.

Как получить все преимущества сайта:

пройти быструю регистрацию;

использовать фильтры поиска;

создавать и публиковать актуальное резюме.

Сайт достаточно простой и полезный для будущего трудоустройства в Швейцарии.

Jobs.ch

Еще один сайт, который пригодится иностранцу, Jobs.ch. У такого ресурса есть свои преимущества:

Jobs.ch является одним из крупнейших в Швейцарии порталом по поиску работы. Он предлагает широкий выбор вакансий в различных отраслях и регионах страны. На сайте есть возможности поиска с учетом различных настроек (поиск по зарплате и типу занятости).

Сайт отличается простым интерфейсом и таким же простым поиском. Чтобы использовать все преимущества ресурса, можно даже не проходить регистрацию.

Jobup.ch

Еще один сайт, чтобы быстро найти работу в Швейцарии и остаться в этой стране, Jobup.ch.

Сайт позволяет связаться с работодателями именно в Швейцарии.

Преимущества ресурса:

Jobup.ch предоставляет вакансии от крупных компаний и рекрутинговых агентств в Швейцарии. Сайт предлагает различные возможности поиска работы, включая фильтры по ключевым словам, местоположению и типу занятости. Кроме того, Jobup.ch предоставляет ресурсы для развития карьеры, как советы по резюме и подготовке к собеседованию.

На сайте есть возможность общаться с другими иностранцами и обмениваться опытом.

Indeed Switzerland

Еще один сайт и он точно пригодится для мигранта, который ищет работу в Швейцарии. Ресурс простой, а еще очень популярный.

Преимущества сайта:

Indeed Switzerland является подразделением мирового лидера по поиску работы Indeed.com, предлагая обширную базу вакансий в Швейцарии. Сайт позволяет искать работу по ключевым словам, местоположению и типу занятости, а также предоставляет обзоры компаний, зарплатные оценки и возможности подписки на уведомления о новых вакансиях. На сайте быстрая и простая регистрация. Но даже без нее доступны варианты просмотра вакансий и информации о компании.

На сайте можно найти и другие вакансии (в других регионах и странах), чтобы сравнить возможности.

Xing Schweiz

Если нужно быстро найти работу в Швейцарии, то пригодится еще один местный сайт Xing Schweiz. По сути, это профессиональная социальная сеть, которая также предоставляет платформу для поиска работы и вакансий в Швейцарии. Выглядит и функционирует ресурс именно как социальная сеть.

Сайт позволяет создавать профили соискателей и предпринимателей, а также взаимодействовать с другими членами сети и принимать участие в профессиональных группах и мероприятиях.

Социальная профессиональная сеть отличается тем, что кроме вакансий и советов, на нем можно общаться с такими же профессионалами. Таким образом легче найти работу в Швейцарии, а еще узнать все “подводные камни” всего процесса.