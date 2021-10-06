​В ОАЭ запустят космический корабль на Венеру

Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, объявил об амбициозных планах по исследованию Венеры и пояса астероидов Солнечной системы.

Новая миссия станет в пять раз сложнее марсианской, в ее рамках планируется исследовать семь астероидов, при этом впервые на астероид будет совершена арабская высадка.

Планируется, что эмиратский космический корабль отправится в пятилетнее путешествие и преодолеет расстояние в 3,6 млрд километров.

Он будет выполнять гравитационные маневры на орбите Венеры, а затем Земли, где наберет необходимую скорость для полета на основной пояс астероидов за Марсом.

Как сообщили в Космическом агентстве ОАЭ, пятилетняя экспедиция стартует в 2028 году. Космический корабль будет построен за семь лет в сотрудничестве с Лабораторией атмосферной и космической физики (LASP) Университета Колорадо в Боулдере.

Отмечается, что миссия станет одним из стратегических проектов ОАЭ, реализация которых приурочена к 50-летию страны. Шейх Мухаммед отметил, что треть всех звезд в небе носит арабские названия, потому что арабы были первопроходцами в сфере астрономию. «Наша миссия возвеличит арабскую цивилизацию», — заявил премьер-министр.

Его Высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, комментируя инициативу, отметил, что запуск нового проекта по исследованию Венеры и пояса астероидов ставит новые амбициозные цели перед национальной космической отраслью.

Наследный принц отметил, что ОАЭ готовы внести значительный вклад в освоение космоса, проведение научных исследований и расширение знаний о Солнечной системе.