В ОАЕ запустять космічний корабель на Венеру

Його Високість шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, віце-президент, прем’єр-міністр ОАЕ і правитель Дубаяй оголосив про амбітні плани по дослідженню Венери і пояса астероїдів Сонячної системи.

Нова місія стане в п’ять разів складніше марсіанської, в її рамках планується досліджувати сім астероїдів, при цьому вперше на астероїд буде здійснена арабська висадка.

Планується, що еміратський космічний корабель відправиться в п’ятирічну подорож і подолає відстань у 3,6 млрд кілометрів.

Він буде виконувати гравітаційні маневри на орбіті Венери, а потім Землі, де набере необхідну швидкість для польоту на основний пояс астероїдів за Марсом.

Як повідомили в Космічному агентстві ОАЕ, п’ятирічна експедиція стартує в 2028 році. Космічний корабель буде побудований за сім років у співпраці з Лабораторією атмосферної та космічної фізики (LASP) Університету Колорадо в Боулдері.

Відзначається, що місія стане одним із стратегічних проектів ОАЕ, реалізація яких приурочена до 50-річчя країни. Шейх Мухаммед зазначив, що третина всіх зірок в небі носить арабські назви, тому що араби були першопрохідцями в сфері астрономію. «Наша місія звеличить арабську цивілізацію», – заявив прем’єр-міністр.

Його Високість шейх Мухаммед бен Заїд Аль Нахайян, наслідний принц Абу-Дабі і заступник Верховного головнокомандувача збройними силами ОАЕ, коментуючи ініціативу, зазначив, що запуск нового проекту з дослідження Венери і пояса астероїдів ставить нові амбітні цілі перед національною космічною галуззю.

Наслідний принц зазначив, що ОАЕ готові внести значний вклад в освоєння космосу, проведення наукових досліджень і розширення знань про Сонячну систему.