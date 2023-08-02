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Косметика Beauty of Joseon: почему на нее следует обратить внимание

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Косметика Beauty of Joseon: почему на нее следует обратить внимание

Корейский бренд Beauty of Joseon очень популярен в последние годы среди поклонниц минимального мейкапа и качественного ухода за лицом. Средства торговой марки хорошо подходят для чувствительной кожи. Это возможно благодаря использованию компонентов, которые преобладают в корейской традиционной медицине. За счет применения современных способов обработки они способствуют укреплению структуры кожи. Beauty of Joseon – это совершенство и эффективность.

Преимущества косметики Beauty of Joseon

В средствах бренда очень органично переплелись новаторство, современные технологии и рецепты из «Энциклопедии красоты династии Чосон», которыми пользовались дамы высшего общества в Корее. Среди основных преимуществ продукции Beauty of Joseon:

  • использование ингредиентов ханбан, традиционно применяемых в фитотерапии. За счет этого косметические продукты помогают восстановить кожу после влияния стрессовых факторов окружающей среды. Например, средства Beauty of Joseon SPF предупредят повреждения кожи в результате активного воздействия солнца;
  • возможность применения для разного возраста и типа кожи (являются гипоаллергенными);
  • вся косметика Cruelty free. То есть при производстве не применяются вещества животного происхождения, ни одно средство не тестируется на животных.

В качестве активных компонентов для косметики Beauty of Joseon используются АНА-кислоты, ретинол, витамины С, Е, гиалуроновая и салициловая кислота, пантенол, зеленый чай, керамиды, масла чайного дерева, никотинамиды, прополис и другие.

Косметика Beauty of Joseon: почему на нее следует обратить внимание

Обзор популярных средств Beauty of Joseon

У бренда много интересной продуктов, рассмотрим те, которые пользуются самым большим спросом. Одним из топовых является крем-защита для лица с пробиотиками Relief Sun Rice+Probiotic. Основные эффекты, которые удается получить от его использования:

  • обеспечение высокого уровня защиты от ультрафиолетовых лучей;
  • интенсивное питание и увлажнение;
  • предупреждение старения кожи лица.

У крема легкий состав, структура не липкая, после себя не оставляет следов. Содержит экстракт риса и других ферментированных злаков. Нет ароматизаторов и эфирных масел.

Сыворотка Grow Serum Propolis+Niacinamide способствует обновлению кожи. Ощутимые эффекты – осветляет, обеспечивает увлажнение, предупреждает пересушивание, уменьшает выработку кожного сала, поддерживает баланс, очищает закупоренные поры.

Эссенция Ginseng Essence Water увлажняет и глубоко питает. Кроме того, имеет такие эффекты: регулировка выработки кожного сала, поддержка водного баланса, обеспечение увлажнения на длительный период, придание коже здорового вида. В составе – корень женьшеня, ниацинамид, который регулирует выделение кожного сала.

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