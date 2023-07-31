Биоревитализация летом — можно или нет?

Биоревитализация относится к списку косметологических процедур, которые можно проводить круглогодично без строгих запретов в жаркое время года.

Суть инъекционного метода увлажнения кожи состоит в ее «оживлении биологическим путем». Биоревитализация представляет собой внутрикожную технологию введения препаратов, в составе которых есть высокая концентрация гиалуроновой кислоты. Она предназначена для удержания влаги в слоях дермы.

Актуальность и потребность в этом инъекционном методе именно в летний период также объяснима: после зимних холодов, ветра, перепада температур, сухого воздуха в помещениях кожа максимально истощена и выглядит увядающей. Кремы дают временный эффект, а свежей и сияющей хочется выглядеть всегда. Когда, как ни летом питать свою кожу полезными веществами и работающими составами кислот? Более того, приятная цена на биоревитализацию в Киеве в Goldlaser побудит вас незамедлительно решиться на данный вид процедуры уже сейчас.

Увлажненная кожа = молодая кожа

Девушки до 30 лет уже могут замечать, как кожа и внешний вид в целом, начинает меняться с сочных и налитых щечек на сухую, местами дряблую или уставшую кожу лица и отдельных его зон. Естественные процессы выработки эластина, коллагена и собственного гиалурона понемногу замедляются, что приводит к первым и таким нежелательным признакам старения.

В этом случае биоревитализация приходит на помощь как органическая процедура, которая наполняет наш организм важными составляющими для продления молодости и свежести.

Да, во время инъекционного метода вводятся искусственные дозы гиалуроновой кислоты, но они практически идентичны с природными и безвредны.

Показания и противопоказания к процедуре

Главным и весомым показанием к проведению биоревитализации является ваше желание сохранить молодость, красоту и шикарный эстетический вид. Фоновые и сопровождающие факторы, которые показаны для этой процедуры:

потеря былой упругости и эластичности кожи;

обезвоженность, сухость эпидермиса;

мимические морщины и заломы;

дефекты рельефа кожи;

неудовлетворительный цвет лица, отсутствие сияния и здорового блеска;

возрастные изменения;

дряблость кожи.

Противопоказания к процедуре схожи с большинством из перечня к омолаживающим инъекционным процедурам:

беременность и лактация;

наличие деформированных кожных покровов, высыпаний, склонность к аллергическим реакциям на компоненты;

хронические заболевания в обостренной фазе.

Процедура имеет запрос на идеальный возраст для ее проведения. Разрешена она с 18 лет для каждого пациента, но популярности в использовании набирает с 30–35 лет.

Реабилитационный период минимален и составляет 1–2 дня, чтобы прошли небольшие покраснения и возможная отечность.

Главная сезонная рекомендация, которую специалист попросит вас соблюдать и после процедуры, и все остальные летние дни — это нанесение солнцезащитного крема, чтобы молодость вашей кожи оставалась при вас как можно дольше!