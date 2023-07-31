Биоревитализация летом — можно или нет?

Биоревитализация относится к списку косметологических процедур, которые можно проводить круглогодично без строгих запретов в жаркое время года.
Суть инъекционного метода увлажнения кожи состоит в ее «оживлении биологическим путем». Биоревитализация представляет собой внутрикожную технологию введения препаратов, в составе которых есть высокая концентрация гиалуроновой кислоты. Она предназначена для удержания влаги в слоях дермы.
Актуальность и потребность в этом инъекционном методе именно в летний период также объяснима: после зимних холодов, ветра, перепада температур, сухого воздуха в помещениях кожа максимально истощена и выглядит увядающей. Кремы дают временный эффект, а свежей и сияющей хочется выглядеть всегда. Когда, как ни летом питать свою кожу полезными веществами и работающими составами кислот? Более того, приятная цена на биоревитализацию в Киеве в Goldlaser побудит вас незамедлительно решиться на данный вид процедуры уже сейчас.
Увлажненная кожа = молодая кожа
Девушки до 30 лет уже могут замечать, как кожа и внешний вид в целом, начинает меняться с сочных и налитых щечек на сухую, местами дряблую или уставшую кожу лица и отдельных его зон. Естественные процессы выработки эластина, коллагена и собственного гиалурона понемногу замедляются, что приводит к первым и таким нежелательным признакам старения.
В этом случае биоревитализация приходит на помощь как органическая процедура, которая наполняет наш организм важными составляющими для продления молодости и свежести.
Да, во время инъекционного метода вводятся искусственные дозы гиалуроновой кислоты, но они практически идентичны с природными и безвредны.
Показания и противопоказания к процедуре
Главным и весомым показанием к проведению биоревитализации является ваше желание сохранить молодость, красоту и шикарный эстетический вид. Фоновые и сопровождающие факторы, которые показаны для этой процедуры:
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потеря былой упругости и эластичности кожи;
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обезвоженность, сухость эпидермиса;
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мимические морщины и заломы;
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дефекты рельефа кожи;
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неудовлетворительный цвет лица, отсутствие сияния и здорового блеска;
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возрастные изменения;
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дряблость кожи.
Противопоказания к процедуре схожи с большинством из перечня к омолаживающим инъекционным процедурам:
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беременность и лактация;
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наличие деформированных кожных покровов, высыпаний, склонность к аллергическим реакциям на компоненты;
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хронические заболевания в обостренной фазе.
Процедура имеет запрос на идеальный возраст для ее проведения. Разрешена она с 18 лет для каждого пациента, но популярности в использовании набирает с 30–35 лет.
Реабилитационный период минимален и составляет 1–2 дня, чтобы прошли небольшие покраснения и возможная отечность.
Главная сезонная рекомендация, которую специалист попросит вас соблюдать и после процедуры, и все остальные летние дни — это нанесение солнцезащитного крема, чтобы молодость вашей кожи оставалась при вас как можно дольше!