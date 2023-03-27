Женские майки-топ – универсальная летняя одежда

Классические майки есть в гардеробе каждой женщины. С их помощью удастся обеспечить комфортные условия, как летом, так и в холодное время года. Майки-топы можно надевать под пиджак, кофту или рубашку, но также летом их можно носить независимо от верхней одежды. В зависимости от выбора фасона и цвета нужно подбирать другие элементы гардероба.

Отличные летние майки предлагает бренд ESPRIT. На сайте d-fashion.com.ua каждая майка топ женская станет отличным выбором и удачным дополнением к гардеробу. Желательно выбирать майки разного типа и фасона, чтобы они подходили под разные обстоятельства.

Разновидности маек

Одна из популярных категорий топов – это спортивные модели. В них комфортно тренироваться, они не сковывают движения. В основе производства применяется прочная, но эластичная ткань. Грудь идеально поддерживается во время физической активности. Материал позволяет коже дышать, исключая излишний дискомфорт.

Майки-топы на каждый день изготавливаются из легких материалов: лен, вискоза или хлопок. Глубокое декольте как никогда актуально, также есть воланы в качестве дополнения, открытые плечи и ассиметричная нижняя часть. Смелые женщины выбирают топы с кружевом.

Как и с чем носить топы?

Джинсы с высокой талией – идеальный вариант для комбинации с трикотажными топами. При нестабильной погоде поверх топа можно надеть рубашку, но не застегивать ее. Если модель топа слишком длинная, то майку всегда можно заправить и оставить небольшой напуск. Для комбинирования с юбкой лучше всего выбирать расширенный топ.

Деловой стиль и майка-топ также отлично сочетаются. Вместо блузки или рубашки под пиджак топ станет оптимальным дополнением, особенно в летнее время. Если у майки спинка удлиненная, тогда в качестве низа можно использовать леггинсы или лосины. Благодаря такой комбинации создается скромный образ.

Где приобрести майки-топы?

Сеть магазинов от бренда ESPRIT станет отличным инструментом для удачного подбора и покупки женской одежды. Преимуществ сотрудничества с данным магазином несколько:

разнообразие ассортимента;

быстрая доставка;

несколько способов оплаты;

только оригинальная одежда;

наличие размерной сетки.

Желающие могут обменять одежду, если она не подошла по размеру. Консультанты готовы оказать профессиональную помощь по всем вопросам и дать свои рекомендации относительно удачного выбора. На некоторые позиции одежды предоставляется гарантия.