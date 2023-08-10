Тепловизор на охоте. Стоит ли результат таких вложений

Тепловизоры на охоте предоставляют существенные преимущества, такие как возможность обнаруживать животных независимо от освещения и условий видимости. Они «видят» тепловое излучение, что позволяет охотникам обнаруживать дичь даже в темноте или при плохой видимости из-за тумана, дыма, осадков. Кроме того, тепловизоры могут помочь определить размер и вид животного, даже когда оно скрыто в неплотных зарослях. Они также позволяют увидеть следы животных, поскольку отпечатки оставляют тепловой след. В конце концов, использование тепловизора может существенно увеличить шансы на успешную охоту.

Что нового на украинском рынке тепловизоров в 2023 году?

Стремительно развивающийся мировой рынок тепловизионного оборудования не оставил без внимания и нашу страну. В сети и на популярных интернет площадках появилась масса компаний, предлагающих приборы от любых производителей, как от известных, таки новичков. Особняком в Украине стоит киевский магазин opticstore.com.ua с многолетним опытом и дилерскими контактами практически со всеми мировыми гигантами индустрии. Огромный склад и один из самых больших ассортиментов являются большим преимуществом. Купить тепловизор на Оптик Стор можно со всеми гарантийными обязательствами, также в придачу вам достанется полный пакет сервисного обслуживания. Персонал компании готов оказать любое содействие при подборе оборудования под конкретные задачи. На многоканальной линии +38(073)-798-19-87 вас ждут грамотные консультанты. Мгновенная отправка оборудования по все территории страны и первоклассное обслуживание подтверждено многочисленными позитивными откликами клиентов.

Что нужно учитывать при самостоятельном выборе тепловизора?

Выбор тепловизора – это сложная и ответственная задача, которая требует понимания основных характеристик и параметров устройства. Успешное решение этой задачи напрямую зависит от вашей способности определить ваши конкретные потребности и представить, какие функции будут полезны в конкретной ситуации.

· Тип ИК-сенсора. Различные тепловизоры используют разные типы датчиков, включая неохлаждаемые и охлаждаемые. Охлаждаемые датчики обычно обеспечивают лучшее качество изображения, но они более дорогие и требуют регулярного обслуживания.

· Разрешение Матрицы. Высокое разрешение датчика поможет вам видеть больше деталей и различать объекты на больших расстояниях. Предпочтение следует отдавать сенсорам с разрешением 640х512рх и более.

· Частота обновления изображения. Частота обновления влияет на то, насколько плавным будет движение изображения. Военные и профессиональные охотники обычно выбирают тепловизоры с частотой обновления 50 Гц.

· Увеличение и поле зрения важны для определения того, как близко вы можете видеть объекты и насколько широким будет охват пространства при помощи вашего тепловизионного устройства.

· Тип аккумулятора и время работы: Важно выбрать тепловизор с достаточно долгим временем автономной работы, особенно если вы собираетесь использовать его вдали от источников питания. Также важно возможность работы от внешних источников питания типа повербанк.

· Функции и возможности. Некоторые тепловизоры имеют дополнительные функции, такие как запись видео, Wi-Fi, встроенный лазерный дальномер и т.д. Подумайте, какие функции могут быть полезны для вас.

При самостоятельном выборе тепловизора важно учесть множество факторов. В конечном итоге, правильный выбор будет определяться ваши специфические потребности и бюджет.