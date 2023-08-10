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Тепловизор на охоте. Стоит ли результат таких вложений

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Тепловизор на охоте. Стоит ли результат таких вложений

Тепловизоры на охоте предоставляют существенные преимущества, такие как возможность обнаруживать животных независимо от освещения и условий видимости. Они «видят» тепловое излучение, что позволяет охотникам обнаруживать дичь даже в темноте или при плохой видимости из-за тумана, дыма, осадков. Кроме того, тепловизоры могут помочь определить размер и вид животного, даже когда оно скрыто в неплотных зарослях. Они также позволяют увидеть следы животных, поскольку отпечатки оставляют тепловой след. В конце концов, использование тепловизора может существенно увеличить шансы на успешную охоту.

Что нового на украинском рынке тепловизоров в 2023 году?

Стремительно развивающийся мировой рынок тепловизионного оборудования не оставил без внимания и нашу страну. В сети и на популярных интернет площадках появилась масса компаний, предлагающих приборы от любых производителей, как от известных, таки новичков. Особняком в Украине стоит киевский магазин opticstore.com.ua с многолетним опытом и дилерскими контактами практически со всеми мировыми гигантами индустрии. Огромный склад и один из самых больших ассортиментов являются большим преимуществом. Купить тепловизор на Оптик Стор можно со всеми гарантийными обязательствами, также в придачу вам достанется полный пакет сервисного обслуживания. Персонал компании готов оказать любое содействие при подборе оборудования под конкретные задачи. На многоканальной линии +38(073)-798-19-87 вас ждут грамотные консультанты. Мгновенная отправка оборудования по все территории страны и первоклассное обслуживание подтверждено многочисленными  позитивными откликами клиентов.

Что нужно учитывать при самостоятельном выборе тепловизора?

Выбор тепловизора – это сложная и ответственная задача, которая требует понимания основных характеристик и параметров устройства. Успешное решение этой задачи напрямую зависит от вашей способности определить ваши конкретные потребности и представить, какие функции будут полезны в конкретной ситуации.

·       Тип ИК-сенсора. Различные тепловизоры используют разные типы датчиков, включая неохлаждаемые и охлаждаемые. Охлаждаемые датчики обычно обеспечивают лучшее качество изображения, но они более дорогие и требуют регулярного обслуживания.

·       Разрешение Матрицы. Высокое разрешение датчика поможет вам видеть больше деталей и различать объекты на больших расстояниях. Предпочтение следует отдавать сенсорам с разрешением 640х512рх и более.

·       Частота обновления изображения. Частота обновления влияет на то, насколько плавным будет движение изображения. Военные и профессиональные охотники обычно выбирают тепловизоры с частотой обновления 50 Гц.

·       Увеличение и поле зрения важны для определения того, как близко вы можете видеть объекты и насколько широким будет охват пространства при помощи вашего тепловизионного устройства.

·       Тип аккумулятора и время работы: Важно выбрать тепловизор с достаточно долгим временем автономной работы, особенно если вы собираетесь использовать его вдали от источников питания. Также важно возможность работы от внешних источников питания типа повербанк.

·       Функции и возможности. Некоторые тепловизоры имеют дополнительные функции, такие как запись видео, Wi-Fi, встроенный лазерный дальномер и т.д. Подумайте, какие функции могут быть полезны для вас.

При самостоятельном выборе тепловизора важно учесть множество факторов. В конечном итоге, правильный выбор будет определяться ваши специфические потребности и бюджет.

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