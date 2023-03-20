В Украине стал доступен ChatGPT, которым уже активно пользуются во многих профессиях

18 февраля в Украине стал доступен сверхпопулярный чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT, разработкой которого занималась компания OpenAI. Напомним, что среди ее основателей и спонсоров значится имя Илона Маска. К тому времени сам чат-бот существовал уже несколько месяцев, активно набирая популярность, в первую очередь, в США, но будет ли он оценен по достоинству у нас? Давайте разбираться, что он умеет.

Будущее наступило?

Для начала необходимо отметить, что сама компания OpenAI была основана еще в 2015 году, а спустя несколько лет о ChatGPT заговорили, как о большом грядущем событии. Главной его особенностью является умение “разговаривать” с пользователем, то есть фактически — вести полноценный диалог. Например, на запрос “лицензированные казино Украина” он выдаст вам подборку действующих игорных заведений, сопроводив ее комментариями. На первый взгляд, это ничем не отличается от обычного поисковика, но это исключительно, если его с этой целью и использовать.

Чат основан на языковой модели GPT-3.5, которая является улучшенный образцом предыдущей версии. Данная модель обрабатывает огромное множество различных источников и за несколько секунд отвечает на ваш запрос. Тем не менее уже спустя месяц после того, как ChatGPT стал доступен для пользования в Украине, было анонсировано масштабное обновление и переход на усовершенствованную модель GPT-4. Ее особенности значительно расширяют функционал:

Чат-бот умеет обрабатывать не только текст, но и другие источники информации. Например, аудио или изображения;

Платформа GPT-4 гораздо стабильней и точнее в своих ответах;

Расширены языковые параметры.

Сами разработчики стремились сделать чат-бот более “человеческим” и простым в использовании.

Правда ли, что под угрозой десятки профессий?

Не так давно та самая новая версия чата “похвасталась”, что в будущем готова заменить около 20 профессий. Заявление, конечно, амбициозное, но не беспочвенное — технический прогресс не стоит на месте, а все функции ChatGPT нам еще предстоит узнать. Например, сегодня он без труда справляется с написанием рассказов, сценариев и даже стихов. Очень полезным чат-бот стал для программистов и разработчиков, ведь за считанные секунды может сгенерировать и выдать простой код.

Сегодня чат-бот уверяет, что ему по плечу в будущем заменить профессию переводчика, бухгалтера, корректора, копирайтера, репетитора и многих других вплоть до турагента. Один из примеров такого замещения завирусился недавно в соцсетях — девушка с помощью ввода простых параметров попросила чат-бот разработать для нее диету и тут же получила на экране свой ежедневный рацион. Вот вам и карманный диетолог!

С одной стороны работа такого искусственного интеллекта исключает человеческий фактор, но с другой ChatGPT должен будет постоянно дорабатываться и совершенствоваться. Несколько месяцев его использования породили массу противоречивых отзывов и даже жалоб на достоверные и неточные ответы. Более того — разработчики предупреждали, например, о том, что познания вашего нового собеседника о событиях после 2021 года весьма ограничены.

Словом, возможности ChatGPT кажется безграничными, но лишь при правильном использовании этого инструмента, а вот за массовое вымирание профессий мы бы переживать не стали. Все-таки для некоторых работ необходима максимальная точность и гибкость, которую не обеспечит ни один робот.