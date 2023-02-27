Напольные часы – функциональное решение для интерьера

Применение напольных часов является редкостью, ведь это предмет классического интерьера, который редко используется в обустройстве домов. Но все равно они имеют место быть, ведь при наличии большого количества свободного пространства они могут стать идеальным функциональным дополнением. Тем более вполне реально купить часы в современном исполнении и в большом разнообразии стилей.

При условии правильной эксплуатации такой аксессуар может прослужить несколько десятков лет. Выбирая часы напольные нужно определиться не только с внешним исполнением, но и видом часов. Производители предлагают разные вариации моделей под многочисленные задачи и варианты исполнения дизайна интерьера. Правила эксплуатации при этом одинаковые.

Разновидности часов

С годами производители начали использовать новые идеи и технологии. На текущий момент ассортимент сайта deka.ua предоставляет на выбор следующие вариации:

классические модели;

часы в формате витрины;

адаптированные модели;

современные часы.

Классические модели отличаются наивысшей популярностью. У них вытянутый и узкий корпус, а также в основе их производства используется натуральное дерево. Рабочая часть прячется за декорируемой дверью. Чаще всего используется позолота и различные узоры как способ украшения.

Внешне напоминающие витрину часы отлично подойдут как альтернатива для хранения посуды, фотографий и прочего. Изделие условно разделяется на три части, где есть корпус, отсек с дверцей и верхушка, где располагается циферблат.

Адаптированные часы часто используются лишь как яркое дополнение в комнату. Они изготавливаются также из фанеры, что позволит удешевить изделие. Выполняются в теплых тонах и ассортимент магазина «ДЕКА» позволит найти достойное решение.

Современные часы могут изготавливаться даже из пластмассы и металла, но иногда материалы комбинируются и сочетаются для создания единой дизайнерской композиции. Нотки классики все равно остаются благодаря вытянутой форме часов.

Советы по выбору

Первым делом нужно определиться с местом установки, предварительно подготавливая свободное пространство. Кроме внешних критериев особое внимание следует обратить на качество механизмов. В магазине «ДЕКА» есть большое количество решений под любые задачи и бюджет. По каждым часам есть детальное описание и фотографии, чтобы делать наглядный выбор. Напольные столы не могут быть дешевыми.