Каких разновидностей по цвету бывает золото в украшениях и от чего это зависит?

Золото является драгоценным металлом, который пользуется необычайной популярностью. Когда речь идет о золотых украшениях, то все представляют сверкающие изделия с желтоватым отливом. Однако существуют и другие оттенки благородного металла со своими особенностями и нюансами.

Цвет чистого золота

Золото является ископаемым металлом, имеющим 999 пробу. Его используют для создания банковских слитков, поскольку в данном вопросе значение имеет состав, а не внешний вид. Цвет такого драгметалла насыщенный желтый. В ювелирном деле материал без добавок не применяют, поскольку он очень мягкий.

Ювелиры нашли выход — использование специальных примесей (лигатуры) для придания ювелирным украшениям необходимого уровня прочности. Именно от состава добавок зависит цвет готовых изделий. Далее расскажем о каждом варианте подробнее.

Красное

Наиболее популярный вид, который широко применяется в ювелирном деле. Купить золотое кольцо в Киеве с огненным оттенком не составит труда. Ассортимент украшений из красного золота способен удовлетворить самых требовательных покупателей.

Свой оттенок металл получил за счет примеси меди. Получаемые изделия очень яркие, элегантные и прочные. Не удивительно, что такой драгметалл является фаворитом не только у ювелиров, но и у любителей ювелирных украшений.

Серое

Металл приобретает сероватый оттенок, поскольку в качестве примесей используются никель, медь и цинк. Привычная яркость при этом утрачивается. Кроме того, со временем сплав выцветает, на поверхности появляются зеленоватые отливы. К преимуществам стоит отнести хорошую твердость и высокие литейные свойства.

Желтое

Характерной особенностью является лимонный оттенок, получаемый благодаря правильным пропорциям меди, серебра и аурума. Данный сплав пользуется огромной популярностью в Европе.

Зеленое

Достаточно редкая разновидность, представляющая собой смесь золота и серебра. Различные оттенки зеленого достигаются путем изменения пропорций. Чтобы металл приобрел оливковый или бледно-желтый оттенок, используют калий. Для получения зеленого цвета применяют кадмий с медью, салатового — индий.

Голубое

Самый необычный вариант с экзотическим цветом, который привлекает внимание покупателей. Выбирая такие модели важно учитывать, что доля золота составляет 46 %, остальное — это примеси индия и галлия.

Черное

Еще один необычный оттенок, популярность которого набирает оборотов. В качестве добавки используют кобальт, окисляемый при высоких температурах. Чтобы сплав приобрел темно-коричневый цвет, добавляют хром.

Процесс получения такого драгметалла очень дорогостоящий. Ювелиры снижают стоимость украшений при помощи специальных покрытий. Это может быть слой черного родия, рутения, аморфного углерода. Интенсивный черный оттенок свидетельствует о наличии такого покрытия, поэтому при выборе изделий нужно быть очень внимательным.