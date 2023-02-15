Как выбирать профессию подросткам, если мы не можем прогнозировать рынок труда?

Рынок труда очень изменчив. На него в современном мире влияют множество факторов. Сначала изменения претерпели профессии, потерявшие или обретшие популярность из-за пандемии, сейчас на рынок давит быстрое развитие искусственного интеллекта. Сложно спрогнозировать, каким будет спрос на специалистов через 3-5 лет. А если ребенку нужно выбирать направление для обучения уже сейчас, то задача становится сверхсложной.

Зачастую у подростков уже есть какое-то представление о своей будущей профессии. Конечно, есть те, кто хочет быть исключительно блогером или успешным игроком в Вип казино. Но большинство юношей и девушек выбирают менее экзотические виды деятельности. Тем, кто еще не определился, можно помочь, выбирая если не профессию, то хотя бы направление.

Как уберечься от резких колебаний на рынке труда

20 лет назад перспективными считали профессии:

бухгалтера;

экономиста;

юриста.

Сегодня все эти профессии теряют свою актуальность, как когда-то нужная работа сажотруса или трубочиста. В ближайшем будущем атавизмом станут бугалеры и нотариусы. Под вопросом даже профессия продавца, ведь все больше магазинов будет переходить на самообслуживание. Полностью складские профессии не пропадут, но значительно трансформируются.

Если 5 лет назад был бум на иллюстраторов, то сегодня их работу начинает успешно выполнять искусственный интеллект. Нет никакой гарантии, что этого не произойдет с копирайтерами, корректорами, редакторами. Пока на пике популярности остаются:

тестировщики;

специалисты по продвижению в сети;

разработчики.

Но не исключено, что в будущем все это сможет делать искусственный интеллект.

Глядя на конфигурации рынка, можно предвидеть бум онлайн-психологов. Всем, кто собрался выучиться на психолога или психотерапевта, стоит добавить навыков онлайн общения, чтобы быть востребованным специалистом.

Проведите анализ соответствующих профессий

Используйте тактику от обратного. Если ваш ребенок теряет сознание от вида крови — не стоит выбирать медицинское образование. Составьте списки того, что ребенок точно не может делать, чтобы исключить неинтересные или слишком сложные направления. Возле списка можно выписывать профессии, которые категорически не подходят те, которые могут подойти.

После получения определенного списка выберите приоритетные направления. Помогайте подростку, но не давите на него. Если точно уверены, что он ничего не сможет, но ребенок очень хочет попробовать, дайте ему шанс. Даже если он ошибется, это будет бесценный опыт, который полученный самостоятельно.

Опыт вообще ценная составляющая в выборе профессии. Если что-то можно тестировать, не тратя много часов на обучение — стоит попробовать. Тем более что многими профессиями овладевают лишь в процессе работы. Если ребенок хочет попробовать себя в программировании, найдите уроки для новичков в интернете, запишите чадо на краткосрочные курсы или вводные мастер-классы по написанию кода. По итогам можно заключить, стоит ли тратить время на эту профессию, возможно нужно искать что-то более подходящее.