В гвинейских СМИ появились сообщения о свержении президента

Сообщения подкреплены видеообращением главы отрядов спецназа Гвинеи (GFS) полковника Мамади Думбуи, в котором он и группа военных заявляют о захвате власти по причине политического и экономического кризиса в стране.

По словам Думбуи, президент страны задержан, конституция аннулирована, правительство и госинституты распущены, границы закрыты.

В другом видео, распространенном в социальных сетях, фигурирует сам Конде, он находится в некоей комнате с военнослужащими и выглядит изможденным.

Ранее в воскресенье возле президентского дворца в столице Гвинеи Конакри раздались выстрелы.

Как сообщают местные СМИ, автоматная очередь послышалась в 08:00 по местному времени в районе Калум, где расположены президентский дворец и административные здания.

Французское издание Jeune Afrique сообщило о попытке переворота, предпринятой гвинейскими отрядами специального назначения (GFS).

Сообщается, что глава GFS полковник Мамади Думбуя ранее призывал силы спецназа отказаться от подчинения Министерству обороны и стать независимой структурой.

Думбуя был назначен главой GFS в 2018 году, до этого он служил во Французском иностранном легионе.

Первая демократическая смена власти в Гвинее после обретения страной независимости в 1958 году произошла в 2010 году. Победу на президентских выборах в декабре 2010 года одержал Альфа Конде.

19 июля 2011 года в стране была предпринята попытка государственного переворота против президента Конде, его резиденция подверглась ракетному обстрелу.

Конде был переизбран на пост президента в 2015 году.

Второй срок президентства Конде истекал в декабре 2020 года, и, согласно законодательству, он не мог выдвинуть свою кандидатуру на третий срок.

В марте 2020 года состоялся референдум о внесении поправок в Конституцию, который позволил Конде быть избранным в третий раз.

Кандидатура 83-летнего Конде на третий президентский срок стала предметом широких дискуссий в стране.

Президент Конде был переизбран на третий срок 18 октября 2020 года, получив 59,49 процента голосов.