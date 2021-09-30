Коронавирус резко сокращает продолжительность жизни

Во время пандемии в ряде государств продолжительность жизни резко сократилась. В странах Западной Европы он упал на уровень, которого не было со времен Второй мировой войны. В некоторых странах весь прогресс, достигнутый в продлении человеческой жизни на протяжении десятилетий, был ликвидирован за очень короткое время, утверждают ученые из Центра демографических наук Леверхулма Оксфордского университета, являющегося одним из самых известных в мире. Исследователи опубликовали своё исследование в Международном журнале эпидемиологии. По его словам, средняя продолжительность жизни мужчин сократилась в большей степени, чем женщины.

Наиболее драматично это в Соединенных Штатах

Оксфордские ученые проанализировали данные из 29 стран, большинство из которых европейские. За пределами Европы они изучали ситуацию в США и Чили. В 27 опрошенных странах в 2020 году средняя продолжительность жизни уменьшилась, а в 22 из них это сокращение составляет по меньшей мере полгода. «В таких странах Западной Европы, как Испания, Англия, Уэльс, Италия или Бельгия, столь низкая продолжительность жизни последний раз наблюдалась во время Второй мировой войны», — сказал автор исследования Хосе Мануэль Абурто.

В странах Восточной Европы продолжительность жизни была особенно короткой. В Болгарии, Литве и Польше в 2020 году мужчины «потеряли» 1,2 года своей жизни.

Средняя продолжительность жизни мужчин в США упала больше всего: по сравнению с 2019 годом они живут в среднем на 2,2 года меньше. В этой стране особенно поражает повышенная смертность людей трудоспособного возраста до 60 лет, говорит Риддхи Кашьяп, соавтор исследования. В большинстве европейских стран смертность выросла в возрастной группе старше 60 лет. Еще в июне исследование, опубликованное в British Medical Journal, выявило резкое понижение продолжительности жизни в Соединенных Штатах.

Ожидаемая продолжительность жизни — это статистически ожидаемый период времени, в течение которого новорожденный остается до его или его будущей смерти. Этот период обычно рассчитывается с использованием таблиц эмпирических данных о прошлых смертях и их частоте, а также предположений модели для грядущих изменений. То есть под «средней продолжительностью жизни» в цитируемых исследованиях понимается возраст, которого, вероятно, достигнет новорожденный, если смертность останется на том же уровне, что и при рождении. По данным Федерального статистического управления, в августе 2021 года эта средняя продолжительность для Германии составляла 78,6 года для новорожденных мальчиков и 83,4 года для новорожденных девочек. Факты также показывают, что в 2020 году смертность увеличилась, особенно в возрастной группе старше 70 лет – как мужчин, так и женщин.

Уже более 4,7 млн ​​жертв

По оценкам Университета Джона Хопкинса, коронавирус унес не менее 4,7 миллиона жизней с начала пандемии. В Украине уже погибли почти 59 000 человек, только вчера в стране погибли 217 человек.