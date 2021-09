«Это позитивный сигнал для других стран ЦВЕ». Эксперт о встрече Байден-Зеленский

— Визит Владимира Зеленского в Белый дом показал, что США хотят углубить отношения с Украиной, и является хорошим сигналом для других стран региона, — говорит Джонатан Кац, бывший дипломат и эксперт немецкого аналитического центра Фонда Маршалла.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду добился того, к чему стремился с самого начала своего президентства, — встречи с публичными заверениями о поддержке агрессии России и стремлений Украины в НАТО. Но кроме того, что сказал Зеленский, он также получил достаточно широкий спектр сделок — от дополнительной помощи и военного сотрудничества до торговли и энергетики.

По словам Джонатана Каца, бывшего дипломата и заместителя главы агентства USAID, это означает, что Украина — несмотря на разочарование отношением США к «Северному потоку — 2» — хорошо использовала свои дипломатические возможности.

In my visit with President Zelenskyy today, I reaffirmed the United States’ support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity in the face of Russian aggression, our close cooperation on energy security, and our shared democratic values. pic.twitter.com/BJaxoJrXFh

— Все эти договоренности хорошо показывают, что существует стратегическая активизация отношений между США и Украиной, в чем заинтересованы обе стороны. Это не только энергетика и безопасность, но и многие другие вопросы, в том числе более глубокие экономические обязательства, — говорит эксперт. «Есть и другие области сотрудничества, от космоса к пандемии, и запланированные дальнейшие встречи на высоком уровне, которые станут результатом этого визита и принесут свои плоды в будущем», — добавляет он.

Кац подчеркивает, что Вашингтон также высоко оценил заявления Зеленского с особо важного для президента Байдена вопросы, а именно относительно демократических реформ и борьбы с коррупцией. Заявление, подписанное обоими лидерами, включала, среди прочего, Объявления о судебной реформе. В документе также содержатся положения — вероятно, впервые — о борьбе с дискриминацией, в том числе в отношении сексуальных меньшинств.

The priority at the meeting with @JoeBiden is security issues. In particular, security in #Donbas, in the occupied Crimea, in the Black Sea-Azov region & energy security in 🇺🇦 & 🇪🇺. We handed over a list of almost 450 detained Ukrainians to @POTUS to demand their release jointly. pic.twitter.com/aErH0L1HJm

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021