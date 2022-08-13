Російських туристів виселили з готелю в Туреччині першого ж дня відпочинку

5 серпня росіянин вирушив до Туреччини на відпочинок з другом, але на початку відпустки стався неприємний інцидент.

Увечері цього дня хлопці в холі готелю зустріли компанію відпочиваючих, у складі якої були дівчата. Хлопці підійшли та хотіли познайомитися з ними. У цей же момент підбігла група чоловіків – співробітники готелю та почали виштовхувати постояльців.

Дівчата виявилися родичами власника готелю, тож знаки уваги викликали невдоволення. У результаті конфлікт тривав до 2 години ночі та чоловіків попросили залишити готель негайно, давши їм трохи часу на збори. Росіяни змогли заселитися в інший готель класом нижче 6 серпня, доплативши при цьому по 900 доларів.

Гід та регіональний менеджер стали на бік готелю та відвернулися від туристів. Поліцію представники готелю викликати відмовилися.

За версією готелю постояльці ще на пірсі поводилися агресивно, зловживали алкогольними напоями. Ми їх попередили, попросили не заважати відпочинку інших гостей.

Останньою краплею стало третє попередження, коли дві дівчини поскаржилися, що хлопці почали їх чіпати, класти руки на плечі та чіплятися.

Ми запропонували молодим людям зв’язатися із гідом для пошуку іншого готелю. Гостям ніхто не грубіянив і спілкувалися з ними так, як належить за регламентом.

За словами представника Corendon, вони можуть виселити туристів лише з вагомих причин, якщо ці гості можуть бути потенційно небезпечними для інших туристів. Без причин на такі дії в готелі не наважаться, оскільки їм може загрожувати штраф туроператора.