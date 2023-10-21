Фінляндія відмовила росіянам у купівлі нерухомості

Міністерство оборони Фінляндії ухвалило рішення відмовити росіянам у купівлі нерухомості. Відомо вже про три заблоковані угоди щодо придбання майна, і схоже, що це лише початок. Інформація про відмови з’явилася на офіційному сайті відомства Фінляндії 19 жовтня.

Рішення були затверджені міністром оборони Антті Хакканеном і торкнулися двох об’єктів у місті Руоколахті та одного об’єкту в місті Китее, придбання яких планували фізичні особи та одна компанія — все російського походження.

Фінська влада аргументувала заборону дотриманням стратегії національної оборони та заходами захисту територіальної цілісності Фінляндії. “Негативні рішення про видачу дозволів засновані на законі про необхідність отримання дозволів на придбання певних видів нерухомості”, – уточнювалося на сайті відомства.

А ось що стосується російських шопінг-туристів, які продовжують «штурмувати» фінські магазини, для них ще влада Фінляндії не знайшла дієвий спосіб заборони.

Керівник санкційного департаменту відомства Піа Саріваари раніше поскаржилася місцевим ЗМІ, що росіяни масово та у великих кількостях закуповують несанкціоновані товари, наприклад, шоколад та взуття, та відвозять додому.